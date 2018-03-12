西安智慧工商让群众办事“少跑腿” 98%以上登记事项网上就搞定

工商移动服务车 上门为经营户办理营业执照。

西部网讯（记者 熊惠玲 通讯员 张治华）让“数据多跑路，让群众少跑腿。”近年来，通过“互联网+”技术的应用，西安工商全方位构建起的“互联网+”服务体系，让群众办事实现了“零见面、零纸张、零跑路、零等待”，目前，98%以上的企业登记事项均可通过网上平台办理。

拜师学艺找差距 西安工商抢占“互联网+”建设制高点

去年4月，市工商局网监工作调研小组赴厦门、泉州、杭州等地学习考察网监工作的先进经验和成果，开拓了视野，找到了差距。10月，市工商局网监工作调研小组又赴广西自治区工商行政管理局、防城港市工商行政管理局学习交流，参观了广西自治区工商局网络交易监控中心，详细了解了该地电商产业发展总体概况、网监工作整体思路，尤其是对“国家工商总局网监系统”广西专版“在广西的运行情况，具体功能，配置要求，系统优势等方面进行了全面的了解。

在学习调研的基础上，市工商局邀请专家学者及9家电商企业进行座谈，广泛征求意见建议，研究、起草了《支持全市网络市场快速发展若干意见》，建立了工商牵头、11个市级部门组成的网络市场监管联席会议制度。

与杭州市工商局、阿里巴巴有限公司等单位签署《网络经济发展与治理跨区域协作备忘录》，建立网络发展与治理跨区域协作机制。与杭州市工商局一对一签订了《网络交易监管跨区域协作协议》和《数据保密协议》，通过“红盾云桥”协作系统实现了网络交易异地协作和在线会商、数据交换、消费维权、课题研究等功能。

今年1月份，市工商局与腾讯公司在公共服务领域签署合作协议，携手推动“互联网+”工商管理的深度融合，努力提升全市工商和市场监管系统公共服务信息化建设水平，及时抢占了“互联网+”时代发展的制高点。

编辑： 张娟