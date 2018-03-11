西安跨省异地就医支付超千万 社保部门详解异地就医政策

西部网讯（记者 鄢山宇）近日，在三门峡市中心医院，来自西安的杨俊秀办理了出院手续，她是西安658名享受到跨省异地就医直接结算的患者之一，“从病房到医院结算窗口，就完成了跨省异地就医结算，跟原来比，省心、省力还省时。”
去年6月，西安正式接入国家异地就医跨省结算信息系统，截止到2018年3月8日，西安跨省异地就医备案人数23888人，累计结算658人次，医保费用总计约1368万元，医保基金支付1037万元。目前，西安接入国家跨省异地就医系统的医疗机构有45家。
跨省异地就医住院费用直接结算有什么好处？哪些人员符合跨省异地就医直接结算政策？异地就医流程怎么办理？记者采访了西安市社会保险管理中心工作人员，工作人员对跨省异地就医住院费用直接结算政策解读，就跨省异地就医结算热点疑点问题，一一进行了解答。
四类人员可申请异地就医直接结算
过去，在西安参加职工医保，却常年被派驻外地工作的人，或者退休以后居住在外地的异地安置人员，在异地就医时，需要先垫付医疗费用，等出院后将相关住院资料及证明带回参保地报销。如今，跨省异地就医直接结算后，就医时参保人员只需支付个人负担的医疗费用，医保支付费用由医保与医院结算即可。
哪些人员符合跨省异地就医直接结算政策？西安市社会保险管理中心工作人员告诉记者，参加基本医疗保险的以下四类人员可以申请办理异地就医医疗费用直接结算：
（一）异地安置退休人员：指退休后在异地定居并且户籍迁入定居地的人员；
（二）异地长期居住人员：指在异地居住生活的人员；
（三）常驻异地工作人员：指用人单位派驻异地工作一年以上的人员；
（四）异地转诊人员：指符合我市基本医疗保险转诊规定的人员。
如何办理？先备案，选定点，持卡就医
需要走那些程序才能享受到这项政策呢？办理步骤也十分简单，只要记住十个字“先备案，选定点，持卡就医”。
符合备案范围的异地就医人员，应该先到参保所在地医疗保险经办机构办理跨省异地就医住院医疗费用直接结算的备案手续。
异地长期居住人员、常驻异地工作人员，由单位医保专干收集确认参保职工的就医地信息，准确填写《西安市跨省异地就医登记备案表》和《西安市跨省异地就医登记备案汇总表》（单位盖章），并将表格的纸质版和电子版报送到各级医保经办机构办理备案手续。
符合转诊规定的参保人员，可由个人持社会保障卡和西安市三级以上定点医疗机构开具的转诊单到各级医保经办机构办理备案手续。
备案前可登录社会保险网（si.12333.gov.cn），查询居住地定点医疗机构或转诊的定点医疗机构是否开通跨省异地住院即时结算系统。填报的表格可在西安市人力资源和社会保障局门户网站——网上服务——社会保障——表格下载栏目查询下载。
办理跨省异地登记备案后，参保人员因病需住院治疗时，持社会保障卡就医，就可以享受到此项惠民政策。
据了解，西安市已制作社会保障卡400万张，目前正在组织各单位发放。有需要的市民，也可以登录西安市人保局门户网站——社会保险网上经办——社保卡服务，查询社会保障卡办理进度，预约领卡。
编辑： 贺桐
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