西安北郊一民房着火 消防战士临危不惧搬出危险罐体

市民拍摄视频截图。

西安北郊一民房着火，消防临危不惧搬出危险罐体。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 佘燕峰） 今天（3月11日）中午12点多，北二环附近井上村一个巷子之中的民房内传出了几声类似于爆炸的声音，并且伴有火光。

随后，消防人员赶到现场进行这个紧急的扑救。在火势得到控制之后，消防队员从起火房间搬出了类似于氧气罐、煤气罐一样的罐体。

据者了解到，此次起火未没有人员伤亡。目前，现场正处于封闭的状态，消防正在对过火区域进行排查。

编辑： 王瑜