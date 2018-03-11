西安开设了全国首个渐冻病患者专区。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 何羽晗 王寰） 近期，西安中医脑病医院开设了全国首个渐冻病患者专区。渐冻病是一种比较罕见的疾病，患病者起初会出现肌肉萎缩，四肢某处开始麻木，直到呼吸和吞咽困难，最终各器官衰竭。
今天（3月11日）上午，记者在西安中医脑病医院见到了渐冻病患者专区的护士长，她介绍说，随着近年来社会对渐冻人的了解，医院发现很多患者无处就医，为了提供更全面，西安中医脑病医院开设这样的一个专区。
西安开设了全国首个渐冻病患者专区。
在专区里，记者就见到了名患病有一年时间的渐冻人，目前戴了呼吸机，说话十分困难。家属告诉记者，家人患了这样的病对于家庭来说是非常巨大的打击。
据记者了解，我省目前已经成立了陕西省渐冻人关爱互助协会，专门为渐冻人病患者提供帮助和服务。
编辑： 王瑜
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