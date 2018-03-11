男子赡养“流浪母亲”18年，希望能帮她找到亲人。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 鞠显毅 延安台 刘卉） 延安富县的陈师傅，在18年前，收留了一位流浪老人，如今他想帮老人找到自己的亲人。
富县张家湾镇小山子村村民 陈天强：“我当时问她是哪里人，她也不知道，她也没有身份证，什么都没有，我问她叫啥，她说她叫李桂花（音译），我说你年龄多大，她说属蛇的。”
陈师傅说，18年前，他在外打工的时候遇到了一位流浪老人，老人说话带有一点甘肃口音，当时看到老人无家可归，连饭都吃不上，从小失去父母的陈师傅心生怜悯，就将老人带回了家。
陈天强：“我把她当我的亲生母亲看待。”
男子赡养“流浪母亲”18年，希望能帮她找到亲人。
陈师傅说，老人在他家一待就是18年，这期间他也多次帮这位“母亲”打听亲人的消息，但一直没有结果。十几年的相处，老人已经对这里产生了浓厚的感情。
陈天强：“你回你老家去不去？”
陈天强“母亲”：“我老家哪里呢……”
陈天强：“就是说你回不回你老家去？”
陈天强“母亲”：“这就是老家嘛！”
陈师傅说，眼看老人年龄越来越大，他希望老人能在有生之年跟自己真正的亲人见上一面，以免留下遗憾。
陈天强：“我现在就是希望她的家人也能把她找到，也能和她团圆。”
陈天强联系电话 134 8465 4960
编辑： 王瑜
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