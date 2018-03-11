儿子网贷1300元未还清，母亲收到合成的诅咒图片。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 曹博棋） 李女士最近遇到了一件头疼的事，他每天都能收到诅咒图片，她告诉记者，照片虽然是合成的，但的的确确是自己儿子的照片，究竟什么人如此狠毒，要给她发这样的诅咒图片呢？还得从李女士儿子借的几笔网络贷款说起。

李女士：“我儿子为了应酬，可能年龄大了不好意思问我要钱，就在网上借了几家小额贷款，陆陆续续我都给他还完了。”

李女士说，本以为已经还清了所有贷款，可没想到前几天，她又收到了一家贷款公司的催债电话，对方表示李女士的儿子在10月份借了他们公司1300元，需要连本带利还清2100多元，向儿子核实后，李女士添加了一名“啪啪钱包小额借贷”工作人员的微信商量还钱。

李女士：“我就想着问一下，结果他们就发这些，就把灵堂摆上去了，又说父母怎么怎么样，把我们侮辱的不像样。”

李女士表示，自己儿子借了钱，欠债还钱本无可厚非，但对方用这样的方式侮辱催债，她实在难以接受。

李女士：“我儿子钱别人的钱我们会还的，我也没有说不还谁的钱，但是他们这样做太恶劣了。”

随后，记者也咨询了西安洪振律师事务所的律师，律师表示，对方的行为，已经涉嫌违法。

西安洪振律师事务所律师：“依据我们国家的治安管理处罚法，如果有这种威胁他人人身安全，或者采取PS照片这种行为，公然侮辱他人的行为，将会被处以相应的治安拘留和罚款的处罚，如果情节严重，或者造成严重后果的话，将会被处以刑事责任。”

李女士也表示，如果对方还在用这种方式催债，她将用法律的武器维护自己的合法权益。

编辑： 王瑜