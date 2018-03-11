商品房开发商违规交房，业主入住难盼房产证。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 田啸天 赵越） 今天（3月11日）上午11点，当记者来到西安昆明时光小区时，那里已经聚集了许多业主。
昆明时光限价商品房业主：“有2016年交钱的，还有2017年交钱的，都是花了几十万的积蓄和贷款买的。”
昆明时光限价商品房业主：“我们买房的时候说是2016年底交房，但是签合同的时候签的2017年3月31日交房，到现在人家又说不交房了。”
当时业主们满怀欣喜和期待，买下这些帮助解决中低收入家庭住房困难的限价房，却没成想会为了交房问题一再奔波烦恼。
昆明时光限价商品房业主：“想着是政府限价房，想着它已经有保证了，五证齐全的房子，但结果却是要啥没啥的房子。根本见不到他的高层领导，底下员工又拿不住事，每次打电话说延迟收房延迟收房，感觉窝火得很。”
属于昆明时光项目的限价商品房，两栋主体已经成形，虽然施工已经完成，但却暂停交房，到底什么时候大家才能安心的住进新房？
昆明时光销售部工作人员：“去年我们交着呢，但业主告的不行，因此现在告的交不了，只能按合同执行。”
在现场，记者确实见到了一份关于暂停交房的通知，虽有部分业主提前完成了交房，但依然有数百户业主无法接受开发商违规交房的行为。
昆明时光限价商品房业主：“9个大项验收完了，你才能办竣工验收表，它之前违规交房，交房以后，如果这块不卡的话，这以后办房产证是遥遥无期的。”
据了解，这些限价房是由立丰集团下属的西安御润房地产开发有限公司出卖，原名惠泽院，现名为昆明时光，业主们合同上显示的交房日期，从2017年3月到12月不等，其中明确约定了交付条件，需经设计单位、施工单位、建设单位和监理单位验收合格。而眼前的问题正是这份竣工验收报告表何时才能办下来。
昆明时光销售部工作人员：“现在就等那个表呢，到底什么时候下来，公司也没有通知我们。”
这位工作人员表示，由于周末，无法联系上公司领导，但焦急的业主们只希望能够尽快与开发商负责人进行有效沟通，知晓确切的交房时间，期盼早日住进自己迟到的新房。
编辑： 王瑜
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