陕西关中地区雾霾天气还将持续 西安为重度污染。
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 邹隽喆） 记者今天（3月11日）从陕西省气象台了解到，到本月15日，陕西省关中地区的雾霾天气还将持续，并将维持在中度到重度的污染等级。
根据陕西省环保厅空气质量实时发布系统数据显示，截止今天（3月11日）下午三点，西安、咸阳、西咸新区、渭南的空气质量分别为263、210、208和218，达到了重度污染等级。铜川、韩城分别为176、168达到中度污染等级。宝鸡为148轻度污染。
省气象台首席预报员侯建忠：“应该在15日以前，咱们关中地区整个来讲，大气扩散条件不是那么太有利，也就是这种中度到重度（污染）空气质量要持续到15日前后。”
侯建忠介绍，由于日照影响，加上没有明显的冷空气活动，昨天我省延安安塞出现最高气温20度，最低气温零下2度，一天之内出现20多度的温差。而西安最高气温也上升至17.7度。
侯建忠：“另外下周由于没有明显的冷空气活动，也就是在15日以前，咱们省的气温变化不大，主要受日照影响，早晚温差会比较大。另外在15号到16号以后，咱们省空气质量也会转好，也会出现一定程度的阴雨天气。”
编辑： 王瑜
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