榆林交警回应“醉驾男打伤交警”：确有肢体接触已追究刑事责任

西部网榆林讯（记者 李明）近日，有媒体报道称，榆林一男子醉驾打伤三名交警，刑拘后次日被取保，此事引发网友热议。今天（3月11日）上午，涉事的榆林市交警二大队公开回应，称吴某属于醉酒驾驶，在强制采血时与民警发生肢体接触，造成民警手部轻微受伤。
据榆林交警二大队公开通报称， 2月22日，榆林市交警支队二大队特勤中队在辖区开展查处酒驾统一行动，检查过程中，通过呼气检测测出驾驶员吴某体内酒精含量超标，于是将吴某带回中队做进一步核查。当日22时30分，讯问谈话结束后，特勤中队民警对吴某进行采血检测，期间，拒不配合，民警在反复劝说无效后，决定对吴某强制采血。
“在此过程中，吴某反应激烈，同民警发生肢体接触，造成当时民警手部轻微受伤。”交警部门在公开通报中说，后经血液化验，吴某体内酒精浓度为81.38mg/100ml，属醉酒驾驶。2月23日交警二大队呈请榆林市公安局榆阳分局依法对吴某采取刑事拘留。24日吴某家属携带吴某病情诊断证明向榆阳分局提请取保候审并获得同意。
通报称，3月7日，榆林市公安局榆阳分局局务会研究决定依法追究吴某刑事责任。但该公开通报说明中，并未解释“追究吴某刑事责任”的具体原因。
此前，榆林市交警支队相关负责人在接受记者采访称，手部受伤的两名民警，当时在医院治疗两天后已经出院。
编辑： 张娟
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