商事制度改革开启“新时代”：西安迈入“百万市场主体”副省级城市圈

西安市工商局经开分局高效服务企业获称赞。

西部网讯（记者 熊惠玲 通讯员 李文涛）“门槛低了,手续少了,效率高了,开公司越来越便利了。” 2018年1月4日，陕西丰新警用装备有限公司负责人李锋，在经开区政务服务中心工商服务窗口领到了通过支付宝端口申报的营业执照。“没想到通过支付宝也能办理营业执照，只拿手机就能把执照领回家，真是太方便了。”

简政放权 让创业者办照实现“零障碍”

支付宝端口既有企业申报功能，又有电子签章功能，弥补了以前iphone手机不能进行电子签章的空白，具备了全程电子化登记条件。推行支付宝端口申报后，摆脱了以前自主申报端设备受限制的被动局面，企业可以通过手机随时进行申报。这是西安市工商局深化商事制度改革的重要举措。

减少企业办理证照的程序，精简涉企证照的数量。据了解，去年年初，西安市工商局在将内资企业、外资企业登记权限下放至全市各工商分局和各区县市场监管局登记机关的基础上，进一步将企业名称登记权限全部下放至全市各工商分局和各区县市场监管局登记机关。

申请人通过市工商局门户网站申报冠“西安”行政区划的企业名称，登记实时予以核准。申请人在取得名称预先核准后，不必到登记机关领取《企业名称预先核准通知书》，可继续通过网上登记系统申请企业设立登记，实现了名称预先核准“零见面”。

在大幅精简涉企证照方面，将税务等22个部门的54个涉企证照事项统一整合到营业执照上；审批改革不断突破，前置事项由原来的34项减少到28项，把冠“陕西”和“西安”行政区划名称核准权限、内外资企业登记权限等，全部下放各工商分局、区县市场监管局。

登记流程不断简化，在全国率先取消企业预名核准通知书，企业预名核准后直接办理营业执照；大力支持中国（陕西）自贸试验区西安四个片区快速发展，将市级工商注册登记和监管执法权限全部下放自贸区，让自贸区充分享有自主权，放开手脚大胆试、大胆创，走在全省前列。

据了解，2017年西安市新登记市场主体28万3千208户，同比增长99.68%；截止到去年年底，全市市场主体总量达到101万5千890户，西安成为第7个市场主体破百万的副省级城市。

企业坐等执照送上门 群众办事“最多跑一次”

“没想到通过快递，就在家里坐等营业执照送上门，这实在是太方便了。”日前，在工商浐灞分局办理营业执照的企业负责人李先生高兴地说，“现在这种办照效率，以前根本想都不敢想。”

李先生体验到的正是西安市工商局大力改革服务方式，推行容缺受理、邮寄送达营业执照服务。

据了解，近年来，全市工商和市场监管系统各级登记机关，对基本具备审批条件、申报材料主件齐全但辅助材料欠缺的办件，经申请人作出相应承诺后，先期予以受理办理，要求申请人在规定时间内以邮寄等方式补齐所缺材料，以此减少群众办事跑腿次数，实现“资料多跑路，群众少跑路”。同时，全面推行营业执照邮寄送达服务，由申请人在网上递交材料时自主选择营业执照邮寄送达或窗口领取，最大程度简化了群众办事流程。

2018年2月7日中午，西安浙江瑞安商会常务副会长杨卓付赶到工商雁塔分局含光路工商所，因下午要赶飞机飞回浙江老家需要立即办理个体营业执照。

含光路工商所立即安排工作人员加班受理了杨卓付的办照手续。但按规定，杨卓付以前申办的两年多未经营店铺的个体营业执照需要注销，但其营业执照正副本全部丢失需登报声明挂失，其中一个营业执照还需在另一个工商所注销。

鉴于杨卓付回家过年的急切心情，含光路工商所工作人员立即联系报社广告部协调登报挂失事宜，同时联系另一个工商所办理其中一个营业执照的注销事宜，历时仅有半个小时，让其能够及时赶上飞机回家过年。

“前一天去办理注销手续，没想到第二天早晨含光路工商所工作人员了用微信，将刊登有挂失证明的报纸及注销证明给了我。”杨卓付说，并且他们还专门派人到另一个工商所帮助我办理了注销手续，这真是让我们创业者非常感动！

按照《西安市群众和企业到市级部门办事“最多跑一次”事项清单(第一批)》要求，西安市工商局紧密结合系统实际，及时梳理、公布了全市工商系统“最多跑一次”第一批事项、“最多跑一次”第二批清单，总计22大项38小项。

为了进一步提高办事效率，减少登记审查环节，西安市工商局以“最大便利化”为原则，对各类登记事项重新进行分类研究，最大限度减少登记审查环节，全面推行“审核合一”登记制度改革，把国家工商总局确定的52项审批事项，除企业合并、分立、改制、减资登记4项业务外，其余48项审批事项由原来“一审一核”改为“审核合一”，并按程序进行授权，有效缩短了受理审查时间，提高了工作效率。

编辑： 张娟