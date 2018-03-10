张义光:垫资施工是"欠薪"根源 工程资金不到位应不予立项

住陕全国政协委员张义光。
西部网讯（特派北京记者李媛）“年终讨薪”咋就成了农民工跳不出去的怪圈？这个问题，也让住陕全国政协委员、陕西建工集团有限公司董事长张义光担忧：“让人出力干活，却不给工钱，法理难容。”
为了这个问题，张义光走访了多个建设项目，搜集整理了很多案例，反复地研究和思考。到了北京也没闲着，一直在对提案材料进行完善、修改。
“建设领域是发生欠薪的‘多发区’。”张义光说，目前垫资施工的现象仍然较多，挂靠承包、违法分包、层层转包、包工头承包等问题不同程度地存在，导致了位于利益链最底端的农民工缺少保障。
在施工过程中，业主方由于资金不到位，不能及时将工钱支付给建筑企业，建筑企业就拖欠农民工的工资。张义光说，这是目前在农民工讨薪事件中的普遍问题。“所以要从源头上遏制，在项目的立项的时候，工程资金如果不到位，压根就不能给予立项。”
在张义光看来，农民工工资问题涉及的因素很多，但核心是经济利益。“由于目前劳动力市场用工秩序不规范，与雇主之间多为临时性的劳动关系，特别是在建筑施工领域，大公司转包给小公司，小公司转包给个人，层层转包导致农民工根本见不到工程的真正承建方，只知道包工头。这边施工企业已经把钱支付给劳务公司了，但是包工头却不给钱。”
张义光表示，解决这个问题的办法就是开通“直通车”——“建筑企业将农民工工资直接打到他们的工资卡上，减少中间环节，避免劳务公司进行克扣。”
由于工作原因，张义光经常和各种建筑施工单位打交道，他觉得，和以前相比，近几年农民工工资拖欠问题有了很大的好转。“一方面政府给予了很大的支持和关注，另一方面社会对于这个问题也更加重视，他们自己的维权意识也在增强。”
编辑： 樊婷婷
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