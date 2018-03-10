建言“留守儿童”心理问题 政协委员呼吁变“留守儿童”为“随行儿童”

住陕全国政协委员、渭南市副市长高洁。

西部网讯(特派北京记者李媛)在3月10日上午的全国政协十三届一次会议记者会上，全国政协委员、教育部原副部长刘利民在答记者问时表示，留守儿童、随迁子女等缺乏关爱、缺乏亲情，面临辍学、失学等一系列问题，政府要大力解决。住陕全国政协委员、渭南市副市长高洁建议为留守儿童实施同等就学待遇，变“留守儿童”为“随行儿童”。

留守儿童缺乏关爱和教育 心理问题亟需解决

在调研中高洁发现，留守儿童存在很多问题，其中心理问题尤为突出。“父母都不在身边，在最需要关爱的年龄缺少关爱，表现出来就是缺乏安全感，孤独抑郁，这样容易形成恐惧和自卑的心理。”

高洁告诉西部网、陕西头条记者，单亲或隔代监护、他人或无人监护，会使留守儿童寻找不到应有的爱和归属感，产生“情感饥饿”。

“现在的农村学校重视文化课轻视体育艺术等活动，学生们的团队意识、合作意识及关爱意识欠缺。留守儿童处于身心发育期或青春期，情绪欠稳、自律较差，遇事易冲动、产生误判，甚至引发纠纷或暴力行为，导致校园欺凌事件屡发。”

高洁通过走访发现，在基层校园里，留守儿童存在的共同问题是学习成绩中等偏下。“父母不在身边，缺乏有效监护和引导，学习自觉性欠缺，成绩往往中等偏下，以分论高低的传统观念影响下，在班级中沦为另类。”

给予同等就学待遇 尽快组建留守儿童中心

“为留守儿童实施同等就学待遇，是解决问题的根本出路。不断推进教育公平，必须要打破目前的教育格局，取消借读费和择校费。”高洁呼吁，要完善健全社会保障机制，变“留守儿童”为“随行儿童”，同时要将优质教育资源下沉到乡村中，不能只集中在城市。

在目前发展阶段下，高洁建议尽快组建当地留守儿童中心，照料托管留守儿童，加大农村教育特别是小学阶段寄宿制学校建设的投资力度，建立与义务教育相配套的寄宿制学校，留守儿童可无条件自愿申请寄宿“暂时的家”。

“留守儿童问题之所以多，就是因为父母不在身边，那我们就需要解决这类问题，让孩子和父母加强沟通。”高洁建议，探索建立留守儿童心理健康教育模式，组织系列活动来解决孩子们的心理问题。

编辑： 樊婷婷