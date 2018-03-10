全国人大代表方燕：收养子女也应实施“二孩”政策。

西部网讯（特派北京记者 秦振赵昊)“‘二孩’政策已全面放开，《收养法》仍规定收养人只能收养一名子女。这已不适应当前人口形势，应放开这一限制。”3月10日上午，全国人大代表、北京金诚同达（西安）律师事务所主任方燕在接受西部网、陕西头条记者采访时建议，在符合当地计生政策的前提下，收养人可以收养多名子女。

方燕告诉记者，生育问题近些年备受关注，随着“二孩”政策的落地，越来越多的家庭沐浴在两个孩子的愉快生活中，但一些无法生育孩子的家庭，一些已有孩子但还愿意收养和照顾更多孩子的人，却存在诸多限制。

现行的《中华人民共和国收养法》第八条规定，收养人只能收养一名子女。只有收养孤儿、残疾儿童或者社会福利机构抚养的查找不到生父母的弃婴和儿童，可以不受收养人无子女和收养一名的限制。

方燕对《收养法》第八条给出了具体修改建议：收养人可以收养多名子女，但收养子女数量应符合当地计划生育政策，且应证明收养人具备抚养和教育多名子女的经济能力、健康情况、个人及家庭意愿等，个人信用良好。

另外，针对收养人和被收养人年龄问题，方燕也给出了建议。《收养法》中规定，不满14岁的未成年人可以被收养；收养人必须年满30周岁。方燕建议，把被收养人年龄放宽到不满18岁，并增加“被父母虐待和家暴的子女”这一类；收养人的年龄则应从满30岁调整为满25岁。

在方燕看来，无论生养还是收养子女，最后升华到的层次都是人与人之间的爱、家庭之爱、对儿童的关怀之爱，儿童才是未来，涉及儿童的法律根本出发点应是爱心。

编辑： 樊婷婷