全国人大代表方燕：收养子女也应实施“二孩”政策。
西部网讯（特派北京记者 秦振赵昊)“‘二孩’政策已全面放开，《收养法》仍规定收养人只能收养一名子女。这已不适应当前人口形势，应放开这一限制。”3月10日上午，全国人大代表、北京金诚同达（西安）律师事务所主任方燕在接受西部网、陕西头条记者采访时建议，在符合当地计生政策的前提下，收养人可以收养多名子女。
方燕告诉记者，生育问题近些年备受关注，随着“二孩”政策的落地，越来越多的家庭沐浴在两个孩子的愉快生活中，但一些无法生育孩子的家庭，一些已有孩子但还愿意收养和照顾更多孩子的人，却存在诸多限制。
现行的《中华人民共和国收养法》第八条规定，收养人只能收养一名子女。只有收养孤儿、残疾儿童或者社会福利机构抚养的查找不到生父母的弃婴和儿童，可以不受收养人无子女和收养一名的限制。
方燕对《收养法》第八条给出了具体修改建议：收养人可以收养多名子女，但收养子女数量应符合当地计划生育政策，且应证明收养人具备抚养和教育多名子女的经济能力、健康情况、个人及家庭意愿等，个人信用良好。
另外，针对收养人和被收养人年龄问题，方燕也给出了建议。《收养法》中规定，不满14岁的未成年人可以被收养；收养人必须年满30周岁。方燕建议，把被收养人年龄放宽到不满18岁，并增加“被父母虐待和家暴的子女”这一类；收养人的年龄则应从满30岁调整为满25岁。
在方燕看来，无论生养还是收养子女，最后升华到的层次都是人与人之间的爱、家庭之爱、对儿童的关怀之爱，儿童才是未来，涉及儿童的法律根本出发点应是爱心。
编辑： 樊婷婷
娱乐在2017年李荣浩台北演唱会上偷亲杨丞琳，杨丞琳被亲到变形的表情被制作成表情包被大量转发，两人目前感情稳定。03-09
娱乐上海，林志玲为某品牌站台宣传，称央视春晚分会场节目：黄晓明、钟汉良、言承旭合唱的《龙的传人》表演很好。03-09
娱乐
自米兰时装周之后，许久没有公开露面的吴亦凡，今日在个人微博晒出两张在录音棚录制歌曲的照片，并调侃道“光有点暗 拍照的朋友 打光技巧了解一下”。03-09
娱乐由顾长卫导演执导，蓝盈莹、白客、曹骏等主演的青春爱情轻喜剧电影《遇见你真好》发布了定档海报与预告，影片将于3月29日与大家相约在春暖花开之际，03-09
娱乐截至今日，春节档合家欢巨制《捉妖记2》累积票房已突破22亿，位列中国电影票房总榜第9位，而《捉妖记》第一部以24.4亿的票房名列榜单第5。03-09
娱乐陈正道监制，柯孟融执导，任鹏编剧，董子健、钟楚曦、春夏主演的爱情喜剧《脱单告急》自定档4月20日后，再度发布“女生的秘密”版特辑。03-09
娱乐电影《起跑线》定档4月4日，发布定档海报和预告片。由萨基特·乔杜里执导，伊尔凡·可汗、萨巴·卡玛尔等主演，讲述一对印度父母给孩子择校的折腾经历。03-09
娱乐《厉害了，我的国》登陆全国院线。该片将党的十八大以来中国的发展和成就，以及“中国特色社会主义进入新时代”以纪录的形式呈现在银幕上。03-09
娱乐2018年3月7日，上海，蔡依林亮相机场。03-08
娱乐许久没有公开露面的吴亦凡，今日在个人微博晒出两张在录音棚录制歌曲的照片，并调侃道“光有点暗 拍照的朋友 打光技巧了解一下”。03-08
娱乐2018年3月7日，北京，前日俞飞鸿现身机场。03-08
娱乐3月6日，北京，孙怡从巴黎时装周观秀回国，获老公董子健甜蜜接机，两人一路撒狗粮，搂腰、搭肩，打打闹闹超甜蜜。03-07