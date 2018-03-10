两会观点|方光华:创造力涌流的时代西安“双创”要风生水起

方光华表示，“双创”上水平，高校和科研院是关键，西安要把众创的氛围营造起来。

西部网讯(特派北京记者 陈嘉伟 赵昊刘望)今年的政府工作报告中提到，2018年要促进“大众创业、万众创新”上水平，集众智汇众力，跑出中国创新“加速度”。全国政协委员、西安市副市长方光华表示，“双创”上水平，高校和科研院是关键，西安要把众创的氛围营造起来。

西安市领导每月必须参加“双创”活动

方光华说，西安在“双创”方面确实可圈可点，在“双创”载体建设上在全国也算是风生水起。

“我们规划到2020年，西安的众创空间要达到2000万平方米左右。”

方光华说，为了达成这一目标，市委书记王永康每个月29号一定跟双创的小伙伴有座谈，西安每两个月要开一次“双创”载体的推进会，不管是市委、市政府，主要领导每个月都必须要参加“双创”活动。

据了解，截至去年，西安已有各种各样的双创载体422个，总面积达1389万平米。

方光华说，西安在“双创”服务方面也下了不少功夫。“西安有一个科技大市场，是把所有的科技成果和需求在网络上进行对接交易，去年这平台的交易额已经达到了809亿，在所有的副省级城市里排名第一。”

方光华还提到，除了载体建设外，西安还举办了众多国际性的众创的比赛，“主要是把西安‘众创’的氛围营造起来，使我们的创业小伙伴们感受到西安确实支持他们，他们在西安能够找到实现创业梦想的途径和路径。”

“双创”上水平高校和科研院是关键

当提到西安的“双创”该如何上水平，方光华认为，高校和科研院所是“双创”上水平的关键。“高校和科研院所是‘双创’工作的重要供给渠道，高校和科研院所创新创业已经成为西安发展一个主要的力量，比如说西安光机所的模式、西北有色院的模式都在全国很有影响力。”

“众创空间真正的生命力是要靠其衍生的企业支撑的，没有经济效益难以为继。虽然我们强调市场化的运作，但是要在起步阶段给这些创新创业者一个更大的支持。”方光华说，目前西安正在探索政府跟企业、高校联合设立一些创业型基金的可能。

方光华认为，现在全社会对创意产业的投资意识和环境还需要加强。社会上有很多“活”钱，但是大家宁愿去买奢侈品、去投资不动产也不愿意去投资创新创意产业，没有风险投资的想法。西安的资本量跟深圳、上海、广州相比还是有限，所以西安更需要在这方面探索，要发展风险投资、天使投资，更重要的是西安要有人民创业投资的氛围。

“我觉得这是一个创造力涌流的时代，也是所有创业者实现自己梦想的最好时代，所以我也衷心地期待所有青年朋友们、大学老师们和科技工作者热情拥抱这个时代，充分实现自己的价值，在实现自己价值的过程中，实现我们民族复兴的目标。”方光华说。

编辑： 樊婷婷