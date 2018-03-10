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周六开市！西安最创意市集来啦！

时间：2018-03-10 20:24:52  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李玄 张倩

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周六开市！西安最创意市集来啦！

今天（3月10日）是周六，很多市民可能还在想去哪儿逛逛！这不，大伙不妨前往西安创业咖啡街区，那里今天可是非常热闹。

周六开市！西安最创意市集来啦！

周六开市！西安最创意市集来啦！

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 李玄 张倩） 今天（3月10日）是周六，很多市民可能还在想去哪儿逛逛！这不，大伙不妨前往西安创业咖啡街区，那里今天可是非常热闹。

记者了解到，就在今天下午，西安创业咖啡街区将会举行创客市集的开市仪式。

据了解，就在之前，西安创业咖啡街区也曾陆续举办过创客市集，而从这周开始，创客市集也将常态化，将在每周六下午开市。

记者在现场看到，创客集市的主要特点就是对一些纯手工制品进行售卖。（《都市快报》全媒体记者）

编辑： 王瑜

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