西安汽车市场汽销违规附加条款 记者再调查

西安汽车市场汽销违规附加条款。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》） 眼瞅着3·15消费者维权日越来越近，关注消费者合法权益遭遇侵犯，记者再调查。

也许是因为周末的关系，位于西安市高新区唐延路的西安金花宝鼎宝马4S店，聚集了大量前来看车买车的消费者，以这台宝马三系轿车为例，工作人员向记者出示了一张分期购买详细价目表，可以清楚的看到，表格上保险、手续费、挂牌费、及装潢费用悉数在列。

记者：“这个服务费是什么？”

西安金花宝鼎宝马4S店销售工作人员：“那个您不管了，您全款提车的话，就没有服务费。”

记者：“那如果贷款呢？”

西安金花宝鼎宝马4S店销售工作人员：“贷款也没有。”

记者：“我看你列到单子上了，这本来是个啥费用嘛？”

西安金花宝鼎宝马4S店销售工作人员：“本来就没这费用。”

记者：“那你为什么写到这儿呢？”

记者只问道服务费收取依据时，这位工作人员不仅变得支支吾吾，而且明确表示，包括服务费，保险及上牌在内，全由消费者自主选择，可再三追问之下，工作人员说出了自己如此表达的原因。

记者：“到底是啥情况啊？”

西安金花宝鼎宝马4S店销售工作人员：“因为最近你知道，快到3·15了，你知道吧？”

记者：“所以呢？”

西安金花宝鼎宝马4S店销售工作人员：“所以因为这两天，店里的（暗访）很多，所以我看您，我不知道您是不是那个，我看您问的问题都很敏感。”

西安汽车市场汽销违规附加条款。

在随后的沟通中，工作人员对记者身份的疑虑始终未消，尽管未再明确说过附加条款必须执行，但给出的条件，无疑在将消费者推向选择附加条款的境地。

西安金花宝鼎宝马4S店销售工作人员：“如果保险什么的您都不买的话，车价肯定会高一点。”

记者：“假设我什么都不买，车价能有多少钱？”

西安金花宝鼎宝马4S店销售工作人员：“原价。”

记者：“原价是多少钱？”

西安金花宝鼎宝马4S店销售工作人员：“325900元 。”

记者：“就是买了其他的才能享受267000元？”

西安金花宝鼎宝马4S店销售工作人员：“对。”

西安汽车市场汽销违规附加条款。

将近6万元的差价，相信不少消费者最终都会选择带着附加条款的所谓低价来购买车辆，可这当中，又有几人是真正自愿在4S店购买这些本来应该自主选择的服务呢？这是与金花宝马相隔不远的东风日产佳益4S店，简单来说，附加条款在这家店同样存在。

记者：“金融贴息是什么？”

东风日产佳益4S销售工作人员：“就是手续费嘛，所有的分期都有这个。”

记者：“5000块钱？”

东风日产佳益4S销售工作人员：“对 。”

记者：“就是别的店说的金融服务费？”

东风日产佳益4S销售工作人员：“对。”

尽管一再明确表示，分期购车可享受两年零利息贷款，但金融服务费却难以逃脱，除此之外，在工作人员列举的费用详单中，保险也成了雷打不动的购买选项。

东风日产佳益4S销售工作人员：“第一年的保险您必须得在店里买。”

《汽车销售管理办法》中规定，不得强制消费者购买保险、不得强制消费者店内装潢、不得加价销售等等一系列规定，然而这些内容，究竟何时才能真的起作用？

西安汽车市场汽销违规附加条款。

编辑： 王瑜