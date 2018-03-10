严管高压下“黑渣土车”上路偷跑，被交警抓现行。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 田啸天） 昨天（3月9日）西安交警召开了建筑垃圾清运行业交通秩序管理工作会议，而就在这样的严管高压态势下，昨天下午5时许，一辆出现在西安北二环上的“黑”渣土车，被西安未央交警抓了现行。
西安交警未央大队大兴分队民警焦凯：“昨天下午五点，我们在西安北二环巡逻时，发现一辆货车，就是这辆车。”
焦凯：“二环包括二环之内，没有货车通行证的话，这种车辆是禁止通行的。”
焦凯：“检查时发现该车，车牌号最后一位数字是5，昨天正值星期五，也是限号的车辆。”
焦凯：“货车要喷有放大号，反光条的粘贴也是不规范的。”
严管高压下“黑渣土车”上路偷跑，被交警抓现行。
这辆货车就是我们要说的主角，昨天下午在西安北二环文景立交处被执勤民警发现了问题。
焦凯：“当时是用一块绿色的篷布，将车厢整体是盖着的，把篷布揭开了之后，发现车上全是建筑垃圾。”
治污减霾，大家都在行动，咱西安还在禁土期，常规情况下，渣土车都不能上路行驶啊，民警呀也是赶紧对驾驶员信息和车辆手续，仔细进行了核查。
焦凯：“此车没有建筑垃圾准运证，其次该驾驶员也没有备案证。”
焦凯：“要是正规的拉土车，车上必须要有GPS装置，随时要监控行驶路线，包括清运垃圾路线，都要经过审批。”
严管高压下“黑渣土车”上路偷跑，被交警抓现行。
所以说还是不要抱有侥幸心理，现在就好好的接受处罚吧。
焦凯：“该车已经依法暂扣，随后我们要把该车移交城管部门，做进一步的处理。”
编辑： 王瑜
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