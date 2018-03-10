登山老手被困青华山，民警与救援队入山4小时后获救。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 李力农） 俗话说，常在河边走哪能不湿鞋，这不一个经常爬山的男子就在秦岭青华山迷路了。

报警的杨师傅说，他的儿子是早上八点从长安区郭杜出发的，到下午三点的时候，他接到了儿子打来的电话。

杨师傅：“三点他给我打电话，他说，爸，我从青华山往沣峪口这儿走，咋给走迷了。”

杨师傅说，儿子第二次打来电话说自己彻底迷失方向了，杨师傅连忙报了警。

杨师傅：“太白山他也上呢，也没见迷路。”

登山老手被困青华山，民警与救援队入山4小时后获救。

西安公安长安分局滦镇派出所民警接警后，立即与陕西秦岭救援队队员进山搜寻。

下午五点多，夕阳余晖笼罩着山峦，经过分析的滦镇派出所民警和秦岭救援队队员沿着杨师傅的儿子上山的路线寻找。

救援队员蓝波：“因为他给他父亲打电话的时候，说的线路比较清楚。”

到晚上七点半，秦岭救援队突击队员蓝波和杨勇，顺利地找到了杨师傅的儿子，并与随后跟进的民警以及其余救援队员汇合。

杨师傅的儿子说，自己也没想到经常爬山的他居然会在青华山里迷了路。

杨师傅的儿子：“我先沿着一道梁跑到有水的地方，后来我就沿着北边慢慢上，想找一条主路，结果越往上越找不到了。”

蓝波：“他在一道山梁后边有很多藤条，他在那藤条底下钻着呢，找不到大路了。”

经历四个小时，杨师傅的儿子顺利获救。民警提醒大伙儿，进山游还得慎重，可别因为自己经常爬山就小瞧了山里复杂的地形。

登山老手被困青华山，民警与救援队入山4小时后获救。

编辑： 王瑜