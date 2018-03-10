西安鄠邑区百亩梅花盛开，馨香阵阵美如仙境。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 李凌风） 俏也不争春，只把春来报！梅花的盛开预示着春天的来临。在西安市鄠邑区的阿姑泉牡丹苑里，百亩梅花盛开！
一朵朵梅花，白的像雪，红的似火，粉的如霞，在寒风中翩翩起舞，冰心玉骨。
细细一闻，一股香气不禁迎面扑来，馨香阵阵，淡雅清新，顿时使人感到心旷神怡……
记者了解到，这里栽植有腊梅、朱砂梅、杏梅、绿萼梅、宫粉梅、绿叶梅等多个品种，一百余亩梅花，成为西安近郊赏梅胜地！闲暇时，您可以带上家人，畅游花海，感受春意。
编辑： 王瑜
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