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西安市西南二环立交工程将施工 这些主干道将围挡

时间：2018-03-10 20:44:09  来源：西部网-陕西新闻网  作者：任建明 张妙研

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西安市西南二环立交工程将施工 这些主干道将围挡

天（3月10日），记者了解到，西安市西南二环立交工程主体施工将于近日实施。

 西南二环立交工程将施工，这些主干道将围挡。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 任建明 张妙研） 今天（3月10日），记者了解到，西安市西南二环立交工程主体施工将于近日实施。西南二环立交工程主体施工在五条主干道分别占道围挡。

昆明路（1号桥-4号桥）

施工在原大环河区域,占用南北两侧人行道，车辆仍按原交通组织通行；

沣惠南路（大寨路至昆明路段）

施工占用沣惠南路中央四条机动车道,南向北方向车辆通过围挡东侧通行，北向南方向车辆通过围挡西侧导改路通行；

西二环（唐延路至丰庆路段）

施工占用南向北半幅辅道三条机动车道，施工期间南向北方向车辆沿围挡东西两侧导改路通行（仍保证3条车道通行）；

唐延路（大寨路至南二环段）

施工占用由南向北方向四条机动车道，施工期间南向北方向车辆从围挡东侧导改路通行（仍保证4条车道通行）；

南二环（丰登南路至桃园南路段）

施工占用南、北两侧地面道路，南侧占用两条机动车道，北侧占用四条机动车道，施工期间，东向西方向车辆从北侧围挡北侧通行，西向东方向车辆从南侧围挡南侧通行。

 西南二环立交工程将施工，这些主干道将围挡。

本项目计划工期12个月。施工期间道路条件变化较大，施工路段及周边禁止占道停车，请途经车辆、行人注意交通安全，按照交通标志、标线指示通行，或自行提前择路绕行。

编辑： 王瑜

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