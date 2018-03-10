农民趣味运动会比赛道具很忒色，现场趣味多多。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王晓辉） 今天（3月10日）是周末，在西安有一场运动会吸引了很多人的关注，这场运动会的主角都是农民朋友，比赛看起来是趣味十足。
今天下午2点，西安市农民趣味运动会在西安鹿鸣大球场举行，参赛者来自西安市各区县，共有11支代表队，他们要参加总共10个项目的比赛。
现场所有项目设置都特别接地气，而每个比赛的道具，也成了比赛的一大亮点。
记者：“你觉得这些项目靠的是什么呢？”
参赛队员：“速度、团结、配合。”
最终，阎良区和周至县在本次比赛中大获全胜。
记者了解到，这次参加西安首届农民趣味运动会的有400人，大多数都是平时在田间地头劳作的农民朋友。参加这次运动会，也给他们的生活增添了一份乐趣。
编辑： 王瑜
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