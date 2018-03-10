求职人员在企业展位前排队等候。

西部网讯(陕西广播电视台广播新闻部记者 拓紫云) 由陕西省人社厅主办，中国西安人才市场、陕西省人才交流服务中心承办的2018年“追赶超越•新陕西”春季系列大型人才交流会第二场，今天（3月10日）在省体育场举行，在今明两天的招聘会期间，共提供近两万个工作岗位供求职者选择。

记者在招聘会现场看到，大多数企业的招聘展位前都排起了应聘的队伍，大家等待和用人单位进行一对一的交流。而求职者对应聘也抱有很大的希望。

西安文理学院自动化专业赵磊：“就是找到一个专业对口的吧，从低层做起，看公司有没有技术研发的前景，只要一个普遍薪酬就可以，主要是在公司能学到技术。”

长安大学地质工程专业朱坤：“感觉单位挺多的，但是适合自己不是很多。春招才刚开始嘛，过两天再看。”

春季招聘会上的企业，大都是连续多年在陕西招聘人才，他们对陕西高等院校培养出来的学生的素质和能力充满着有信心。

北京天泽电力集团铁路事业部总经理李安远：“我们去年在西安招了一些应届毕业大学生，在我的事业部里发展都还挺不错，两个人通过一年多的成长能够当起我们一方的责任了，年薪在20（万）左右，是比较能吃苦也比较执着。非常信任西安。”

本次招聘会汇聚了省内外各类企业近五百家，提供就业岗位近两万多个，涵盖房地产开发、建筑工程、互联网、环保、材料等30多个行业。招聘企业不仅有我省的，还有全国各地来陕引才的企事业单位。

中国西安人才市场陕西省人才交流服务中心招聘公司总经理王秦龙：“用人岗位是比较多的，从大致的调研来看，销售岗位、人力资源、文职类比较靠前的（比较多）。本次招聘会覆盖面广、岗位类别多，是一次求职的绝好机会。”

具体招聘信息，可关注中国西安人才招聘广场微信微博：陕西省人才市场、陕西省招聘市场。