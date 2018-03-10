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77岁奶奶古法做红豆腐 一年网销三千斤
2018-03-10 17:33:30 来源：西部网-陕西新闻网 编辑：王瑜 点击图片进入下一页
西部网讯（记者 魏永贤）在安康石泉县熨斗镇，77岁张奶奶坚持用祖传老办法做红豆腐，一年做3000斤，大多通过儿子儿媳的微信销往外地。
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