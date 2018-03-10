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秦岭国家植物园开启植树季活动 植树的宝宝最可爱

时间：2018-03-10 17:31:14  来源：西部网-陕西新闻网  作者：魏永贤

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秦岭国家植物园开启植树季活动 植树的宝宝最可爱

3月10日，秦岭国家植物园开启“我是秦岭守护人”植树季活动，各行各业及家庭数千人在一片退耕还林的坡地上种下冬青树、柏树。

西部网讯（记者 魏永贤） 3月10日，秦岭国家植物园开启“我是秦岭守护人”植树季活动，各行各业及家庭数千人在一片退耕还林的坡地上种下冬青树、柏树。一名小女孩和妈妈在亲手种下的冬青树上挂上了自己的心愿。

编辑： 王瑜

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