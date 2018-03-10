《中国环境质量综合评价报告2017》发布 西北地区低污染低自净

3月10日，《中国环境质量综合评价报告2017》发布暨研讨会在西安举行。
《中国环境质量综合评价报告2017》发布。
西部网讯（记者 彭芬） “在中国八大区域中，南部沿海环境质量最好，北部沿海、东北地区和黄河中游地区等，环境质量较差；30个省级行政区中，海南省的环境质量最好，河北、山西、辽宁、内蒙古和山东等省份环境质量较差。”
今天（3月10日），《中国环境质量综合评价报告2017》发布暨研讨会在西安举行，会上发布了西安交大中国环境质量综合评价指数，为陕西乃至全国的生态文明建设提供必要的政策支撑。
西安交大团队发布中国环境综合评价第三版报告
《中国环境质量综合评价报告2017》是西安交通大学中国环境质量综合评价中心继2015年首次发布后的第三版报告，该书是在西安交大经济与金融学院教授袁晓玲的带领下，西安交大中国环境质量综合评价中心成员参与，经过多年潜心研究和大量调研的最新成果。
据介绍，新版报告较前两版有几点更新。一是选取的所有样本区间均为2001—2015年，将研究重点和研究视角集中在了21世纪的前15年，对21世纪初的中国环境质量做重点分析，更加注重近年来中国环境质量的最新变化情况。
二是进一步完善了综合评价体系，将评价指数分为绝对指数和平减指数两大类，两大类指数将污染、吸收、总量、强度、人均、面积这六项不同视角、不同维度的评价指数全部纳入综合评价体系范畴，更加全面、系统、综合的进行评价分析。
三是加入了典型性案例分析，这一部分的内容由两项研究成果组成——陕西省城市大气污染负荷及防治对策研究和西安市大气环境治理政策效果评估及完善对策研究，形成了“国家—陕西省—西安市”三个层面研究内容的纵向配置，为陕西省以及西安市的生态文明建设提供政策支撑。
陕西城市大气污染总体趋势向好 关中污染最严重
《报告》显示，2001年—2015年，除少数几个城市、省份（北京、上海、海南、重庆）外，其余城市的环境污染指数呈现逐渐递增的趋势。我国整体环境自净指数变化的差异较大，与地理环境、环境保护投入、生态政策实施、公民意识等均有关系。大西北地区的环境质量整体而言具有“低污染、低自净”的特点，在绝对强度指数方面排名靠后，说明其经济增长的环境代价较大，环境治理能力有待提升。
《报告》指出，目前陕西省城市大气污染总体趋势向好，但污染依然严重；大气污染物排放呈现总体下降趋势，但部分指标上升；大气污染物排放量高于全国平均水平；污染强度的区域差异较大，关中地区污染最严重。
袁晓玲教授团队建议，陕西应通过推进供给侧结构性改革，调整能源消费结构，多渠道协同控制大气污染，切实提高环境保护在党政综合决策中的地位，不断加强以法治环保为导向的法规制度体系建设，树立全民环保意识等多种方式，严控污染物排放，加大环境治理力度。
编辑： 王瑜
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