冯远征：让更多艺术家来陕西 演司马迁为宣传韩城

全国政协委员冯远征在接受记者采访时表示，非常关心陕西文化发展，愿为家乡发展做贡献。
西部网讯（特派北京记者 李媛）荧屏上，冯远征是被人熟知的演员，全国两会上，冯远征以新任全国政协委员的身份亮相，作为陕西人，冯远征也关心家乡发展。3月9日上午，冯远征接受西部网、陕西头条记者采访时表示，很愿意为宣传家乡做贡献，建议敞开胸怀，让更多的艺术家来宣传陕西。
应敞开大门 欢迎更多艺术家挖掘陕西文化资源
冯远征认为，现在陕西被广泛传播的文化符号还仅停留在兵马俑、肉夹馍、凉皮上。“虽然这些都是好东西，但也需要去挖掘更多的非物质文化遗产。”
“前两年拍摄的电视剧《平凡的世界》等作品，虽不是我们陕西人主创的，但都是宣传陕西人的故事和陕西人的精神，挺好。”冯远征认为，不管是谁来拍这些作品，对宣传陕西来说都是一件好事情。“我们的历史文化底蕴过于深厚，有时候就会有一些固步自封，甚至怕我们的东西外流，其实这种认识是不对的。还是应该把心胸放宽一些，打开陕西大门，让更多艺术家和人才能够来到陕西，为陕西做一些宣传推广工作。”冯远征说。
“这几年，我也一直想为家乡做点贡献。”冯远征说，希望陕西能够找到更多地宣传手段和方式，也让自己参与当中。
谈老家韩城：演司马迁为宣传家乡 希望保持老城区特点
冯远征老家在韩城，将司马迁搬上话剧舞台一直是冯远征的夙愿，“演《司马迁》主要是宣传家乡，想让更多人知道韩城，了解陕西。”冯远征说，之前身边很多人都不知道司马迁是韩城人，“这两年我问人最多的问题就是，你知道司马迁是哪人吗？听完我的解释，很多人会说原来韩城这么有文化有故事，我就会邀请他们来韩城。”
冯远征告诉记者，司马迁只是韩城的名片之一，还有状元王杰等很多名人故事值得去挖掘和宣传。
问及最近是否回过老家，冯远征感叹，虽然这两年没时间回去，但经常看家里人拍摄的照片，觉得韩城这两年发展很快，已经大变样了。
“韩城的老城区有很多年代久远的房子，非常有特点，我非常喜欢。我最担心的是‘轰’一声，全部推掉拆了。” 冯远征说，如果是要全部翻新，那就变成山寨了，他希望是修旧如旧。“就像我们家的老房子，家里人维修的时候，我就给他们说能留的就全部留下。所以我们家现在的房子还能看清楚哪些是旧砖，哪些是新砖，就是要这种效果。”
编辑： 张娟
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