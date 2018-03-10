韩勇：将政协章程精神全面体现到陕西政协工作中

西部网讯（记者 李媛）3月8日，全国政协委员、省政协主席韩勇在审议政协章程修正案草案时强调，把习近平新时代中国特色社会主义思想写入人民政协的指导思想，使得政协组织在理论指导上与宪法、党章保持一致，确保了科学理论指引，对于人民政协更好地坚持党的领导，全面贯彻落实党的路线、方针和政策，始终坚定正确的政治方向具有重大意义。我完全赞同和拥护。

韩勇指出，政协章程修正案草案牢牢把握党的十九大对人民政协工作的新思想新部署新要求，更加具有科学性、理论性、指导性，符合国情、符合实际、符合时代发展要求。政协章程修改体现了新时期人民政协的重大发展成果，推进了理论创新、实践创新和制度创新的融合；体现了委员在政协工作中的主体地位，实现了强基固本与提高能力相统一。我们将把学习政协章程作为学习贯彻落实党的十九大精神和全国两会精神的重要内容，严格对照新章程，不断提升履职制度化规范化水平，将政协章程精神全面体现到陕西政协工作实践中。

编辑： 张娟