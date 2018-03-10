郭晓燕：建议增加老年大学数量 让老人“老有所学”

全国人大代表郭晓燕建议，应增加老年大学数量，让老人“老有所学”。

西部网讯（记者 秦振 赵昊）全国人大代表、中国工商银行铜川长虹路支行主任柜员郭晓燕，曾被评为“铜川好人”，她经常与当地的公益组织和社会爱心人士参加关爱老年人活动。针对老年人的心理孤独，郭晓燕建议增加老年大学数量，提升质量，让老人们“老有所学”。

“我经常上门看望一些在柜台办理业务时认识的残疾老人，通过与他们拉家常、谈生活，尽量减轻老年们的孤独感。”郭晓燕说，受志愿服务者人数少、专业性不强等因素影响，老人们缺少定期、合理的心理疏导和帮助。

郭晓燕建议，国家应该出台相应政策保障，为老年人创造条件不断提升文化水平，使其老有所学、发挥余热。

“首先应该增加老年大学的数量，规范化、标准化办学。有规划地扩大办学规模，提高老年大学师资待遇和办学质量，为老年学员提供更好的服务。”郭晓燕说到。

而对于老年大学、养老服务场所的建设，郭晓燕认为国家应鼓励民营资本进入养老行业，让这个行业融入市场。加大养老机构从业人员培养，壮大养老服务人才队伍，提高养老行业整体服务水平。

郭晓燕表示，在这个过程中，民政部门应该发挥自身优势，积极引导公益组织开展关爱孤寡老人和留守老人活动，对志愿者进行专业的心理培训。宣传部门、老龄委等应该倡议孩子定期回家看望父母，在社会上形成人人关爱老人的良好氛围。

编辑： 张娟