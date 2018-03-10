中科院院士郝跃：西安发展硬科技要重视高新技术制造业

住陕全国政协委员郝跃给西安发展硬科技提出了两个应该注意的问题。

西部网讯（特派北京记者 李媛） 在今年的全国两会上，西安打造“硬科技之都”成为代表委员探讨的热门话题，住陕全国政协委员、西安电子科技大学副校长、中国科学院院士郝跃关注硬科技发展，他给西安发展硬科技提出了两个应该注意的问题。

“硬科技的概念，主要是强调有些科技不好被复制，不好被抄袭。”在郝跃看来，既然有门槛高这个特点，那么硬科技的发展就不是那么容易，也不会那么快，必须要靠强大的工业实力作为支撑。 “硬科技必须具备工业实力和科技实力双重叠加，才能发展起来。西安恰好有强大的工业实力，所以在西安来发展硬科技非常适合。”

郝跃认为，硬科技在西安发展，要注重两个方面的问题。第一是高度重视西安高新技术制造业，制造业的发展是硬科技的基础；第二方面要注重军民融合，很多的硬科技在军工企业，比如航空航天，兵器船舶、电子技术等。 “让这些军工技术更多地为陕西国民经济做出贡献，硬科技才能得到真正的发展。”

编辑： 张娟