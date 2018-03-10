住陕全国政协委员谈创新:建设高水平大科学装置 打造丝路科创中心

西部网讯（特派北京记者 李媛）近几年来，西安迎来了“一带一路”倡议、国家全面创新改革试验区、国家自主创新示范区、陕西自贸试验区西安核心区和新一轮西部大开发等一系列重大发展机遇。如何抓住这个发展机遇，也成为今年住陕全国政协委员方光华、王晓萍关注的话题，委员们认为，其关键在于科技创新和科学基础设施建设。
方光华:西安将加强对大科学装置的建设 提升科学能力
“放眼全国，没有几个城市能像西安这样，有这么多的军工科研院所和完备的高等教育体系。俗话说，没有金刚钻揽不了瓷器活，要想提升西安现有的科教能力，首先要提高科学基础设施。”方光华说，当前一些科学面临困境，和科学设施的不完善是有关联的。
从“十二五”开始，由国家发改委等部委，在全国加快了大科学装置的布局。“西安有很多的国家重点实验室，但是能代表国家水平、高度的综合性大科学装置数量太少。全国的40个大科学装置中，西安只有一个。”方光华介绍了大科学装置现状。
据了解，目前西安部分大科学装置的筹备工作，正在依托中科院西安科学院建设，紧锣密鼓进行中。方光华透露，“除了推进现有高精度地基授时系统等装置建设，还将积极筹建医用重离子加速器，联合培育西安阿秒光源、西部质子(医疗)中心、大型太阳能城市空气清洁系统等研究平台。”
王晓萍:建议国家大力支持西安丝路科创中心建设
“着力推进创新驱动发展，加快建设丝路科创中心是实现西安宏伟发展目标的重要支撑和途径。” 住陕全国政协委员、西安文理学院副院长王晓萍认为，西安应围绕建设丝路创新中心，加快推进国家全面创新改革试验区和高新区国家自主创新示范区建设，发挥西咸新区国家创新城市发展方式试验区综合功能。
“西安要振兴实体经济、提高供给体系质量，就必须适应经济发展新常态，把科技创新作为引领发展的第一动力。” 王晓萍建议，西安要大力实施“创新能力倍增计划”，形成具有西安特色的创新驱动发展体系，推动西安制造向西安智造、西安创造转型，努力在创新驱动发展方面走在前列。
编辑： 张娟
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