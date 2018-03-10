两会观点|创新和人才是陕西经济高质量发展的两个抓手

杨悦认为，陕西实体经济高质量的发展离不开科技创新的推动。

田浩荣认为，陕西发展实体经济离不开人才的作用，他建议提高工人的地位和待遇为企业发展留住人才。

西部网讯（特派北京记者 陈嘉伟 赵昊 刘望）今年的政府工作报告中提到，2018年将坚持把发展经济着力点放在实体经济上，继续抓好“三去一降一补”，大力简政减税减费，不断优化营商环境，进一步激发市场主体活力，提升经济发展质量。处在追赶超越阶段的陕西，又该如何推动实体经济实现高质量发展呢?

“我们尝到了科技创新的这个甜头”

谈到实体经济高质量发展，全国人大代表、延长石油集团董事长杨悦表示，陕西能化资源丰富，能化产业也是陕西的支柱产业之一，利用科技创新使传统能化行业转型升级，走高端能化产业之路，是陕西实体经济高质量发展的路径之一。

“我们也是尝到了科技创新的这个甜头。”杨悦认为，科技创新是走高端能化产业之路必不可少的，“我们榆林能源化工公司拥有全球首套油煤气综合利用项目，2017年研发出13个牌号的聚乙烯产品，当年实现利润上亿元。

杨悦介绍说，十年前，延长就开始考虑传统石油企业如何转型问题，“我们有自己的科研团队，还和中科院、大连化工院等进行合作，共同研究，现在延长已经走出一条油煤气综合利用、深度转化的路子，完全可以行业领跑。目前我们还有一些颠覆性的技术在研发，这对整个陕西能化产业的高端化发展之路，肯定有所贡献和帮助。”

“从小维修厂到行业领先离不开工人的努力”

而谈到陕西实体经济高质量发展，全国人大代表，宝鸡机床集团公司智能制造研究所装配钳工、国家技能大师工作室领办人田浩荣认为，政府工作报告中提到“赋予创新团队和领军人才更大的人财物支配权和技术路线决策权”，让人印象深刻。

田浩荣认为，实体经济高质量的发展，离不开各行各业工人们的努力，“我们企业最初是从一个很小的企业维修厂发展起来的，通过技术工人的攻关、产品的升级，从最开始的普通机床，到数控机床，再到行业领先的智能机床生产，这每一步都离不开工人们的努力。”

“所以我建议提高工人的社会地位和待遇，为企业发展留住人才。目前全国的传统制造业存在招工难问题，尤其是熟练工、高技术工人。我认为提高工人待遇，让他们没有后顾之忧，才能把工作做好，做到极致。”

“我们企业有两个以个人命名的省级技能工作室，全方位地覆盖了整个产品生产过程。在创新过程中遇到困难，可以找厂里协调，大家就可以安心地对自己课题进行研究。”田浩荣说，“通过这几年的运行，我们给厂里培养了一大批技能人才，他们在国家的许多大赛上拿到奖，可以从这方面给我们技能人才指明一个发展方向。”

编辑： 张娟