处理违章3分钟等候近1小时 市民建议安康交警再增办事窗口

3月9日，安康市政务服务大厅交警办事窗口群众在等待叫号办业务。

西部网安康讯（记者 毛明博）“能不能再新增1到2个窗口以节约群众办事时等候时间呢？”3月9日14时30分许，到安康市政务服务中心处理交通违章的李先生抽取号码后等候了50分钟后，才被叫号到安康交警的窗口办理了业务。

处理违章3分钟等候近1小时

拿着抽取的号码李先生提供了身份证和驾照，在安康交警办事大厅窗口，工作人员在3分钟内就为李先生办毕相关业务。此后，记者与7名前来处理违章的群众沟通中得知，他们办理交通违章处理等候的时间都近乎1小时，而办理业务的时间只需要3到5分钟。

安康交警部门在安康市政务服务中心的大厅有3个办事窗口，分别为更换驾照、处理违章、办理消防业务。记者观察发现，从14:30分到15:30分在1个小时内，交警部门的这3个窗口中，办理违章的窗口前有大量市民等候，其余两个窗口办事人员都很比较“冷清”。

处理违章窗口的工作人员介绍，为缓解处理违章扎堆的情况，安康交警部门还分别在安康西收费站口外、汉滨交警大队、安康市车管所附近、莲花检车中心等地开设了办事窗口。

市民扎堆政务大厅处理违章

3月9日15：45分至16:45分，记者依次到汉滨交警大队、莲花检车中心走访。

汉滨交警大队人员称，在该处咨询业务的仅有一名群众。民警称，违章业务一般在3分钟左右即可处理完毕，但记者来的时间不巧，因当日处理违章已达上限且无网络了，只能等到下周来办理。

随后，记者以市民身份，在莲花检车中心办理违章业务，由工作人员予以了热情接待，并称可下载APP通过网络缴费处理违章。工作人员还表示，如来处理违章的人员不会操作，“我可以手把手教授。”记者在莲花检车中心也了解到，群众在3分钟左右即可办理完处理违章事宜，到这里办理业务的群众每天有100人次左右。

在安康城区处理交通违章为啥出现政务大厅扎推“热”在其他网点“冷”的情况？李先生称，安康政务服务中心主要是服务好，监督到位，交通方便。

安康市政务服务中心业务科科长蔡方超介绍，群众反映的情况他们已经收悉。2017年，该政务大厅曾就优化和增加交警办事窗口等情况向安康市公安局予以反馈，但未获得有效回应。

编辑： 张娟