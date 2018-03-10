安康今年拟投资75亿建设“交通强市” 完成403个脱贫村道路建设

西部网安康讯（记者 毛明博 通讯员 党世龙） 3月9日，记者从安康市交通运输局了解到，2018年安康市将以交通脱贫攻坚为引领，聚焦建设交通强市打造交通枢纽全年力争完成交通建设全年投资75亿元以上，为加快建设西北生态经济强市、提供有力的交通保障。

据了解，安康市全年力争完成交通建设全年投资75亿元以上，其中包括高速公路50亿元，国省干线公路6亿元，农村公路18亿元，站场港航设施1亿元。目前，安康市已部署围绕县县通高速目标，积极与建设单位沟通配合，迅速掀起平镇和安岚高速公路全线大干热潮、推动宁陕至石泉高速公路加快建设；积极推进机场连接线和互通立交建设及助推加快西康高铁项目前期等相关工作。

今年，安康市将着眼建设沿江生态经济走廊，加快推进G316白河至麒麟沟、G541石泉至紫阳汉王段、G210石泉过境、G210宁陕至两河、G316麒麟沟至旬阳、G316汉阴过境公路建设。加快实施G316旬阳至安康、G211（S102）旬阳至小河公路建设，力争年底前实现油路贯通。G541汉王至洞河公路年底前完成路基工程70%。加快实施G211旬阳县城过境隧道群、蜀河过境公路建设。全面推进G541花里至八仙二级公路、瀛湖至紫阳洞河公路、G211石梯至张滩一级公路、中心城区汉江五桥、江南物流园区等项目前期工作。

安康市今年还将突出抓好2018年403个脱贫村道路建设和建制村通畅项目建设，实现100%建制村通畅目标，确保全面完成交通脱贫攻坚保障任务。建设通村通组公路3000公里，整治通村公路“油返砂“1000 公里，建设县乡公路、旅游路、产业路100公里，实施通村完善及安防工程1000公里，完成农村公路桥涵配套及危桥改造1000延米。此外，在城市交通方面，安康市将新增出租车150辆，更新出租车120辆。扎实开展道路运输市场整治，依法查处道路运输行业各类违法违规经营行为，维护运输市场健康发展。

编辑： 张娟