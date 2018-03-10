安康拟建“汉江五桥” 规划建设部门向社会海选设计方案

西部网安康讯（记者 毛明博）3月9日，安康市城乡建设规划局(市人民防空办公室)向社会发布有关《安康汉江景观桥方案征集公告》。记者从该公告了解到，项目设计方案内容包括：(1)总体设计思路及设计理念(2)桥梁功能定位(3)桥梁指标和位置(4)对环保、通航、行洪等方面合理说明(5)对景观效果方面的考虑(6)方案匡算等6方面内容。

随着安康市规划建设部门向社会海选设计方案实施“海选”，在安康民间一直流传的“汉江五桥”建设也进入了初步实施阶段了。

该公告介绍，为进一步丰富一江两岸景观，加强一江两岸联系，完善环江50里慢行系统，方便市民出行，落实人大代表建议、政协委员提案和社情民意的反映，拟在江南城区的解放路-鼓楼街-小北街至江北的西城阁-中渡路-进站路增加一条人行及非机动车过江通道。初步考虑采用桥梁形式，桥梁宽约15m，汉江河道宽度约630m，常水位水面宽度约340m。拟建桥梁距离上游汉江大桥约1.3km，距离下游东坝汉江大桥约1.8km。

安康城区的“一江两岸”是安康中心城市最重要的景观轴带，是市民游客休闲游憩的聚集地。桥梁的建设既加强一江两岸的联系，同时也是一江两岸景观的组成部分。

据安康市规划建设部门介绍此次，为拓展设计思路，提高设计水平，引进桥梁设计新理念，以深入推进“湖城一体、疏解江南、重心北移”，加快建设区域中心城市和生态宜居品质城市的战略目标。安康市规划局现对汉江景观桥设计方案进行征集。

有意于参与安康汉江五桥设计方案征集的单位和个人可与征集单位安康市城乡建设规划局(市人民防空办公室)联系。

联系人：但昭阳 王庆和

电 话：0915-3336655

传 真：0915-3212841

地 址：陕西省安康市滨江大道建设大厦

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编辑： 张娟