王树国:40国精英汇聚丝路大学联盟，将建丝路国际学院。

陕西头条特派北京记者 张澍田 3月8日，十三届全国人大一次会议陕西代表团举行开放日活动，8位在陕全国人大代表接受中外记者的集中采访。在谈及丝绸之路大学联盟时，全国人大代表、西安交通大学校长王树国表示，希望有更多高校加入丝路大学联盟，通过文化交流促进人心相通和国际合作。

目前由西安交大牵头成立的丝路大学联盟已经收获了全球40多个国家的140多所高校的积极响应。不仅是丝路沿线国家高校，一些欧美地区著名高校也选择加入丝路大学联盟，甚至一些已经组成其他国际联盟的高校也组团慕名而来，王树国坦言这远远超出了他的预期。

王树国认为，丝路大学联盟在国际社会上获得瞩目的背后，离不开习近平总书记所提出的“人类命运共同体”理念。

“每一个民族都拥有自己的精英群体，我们秉承国家不分大小强弱，凡是有志于进行国际合作的高校都能够加入丝路高校联盟促进相知相通的理念。”在王树国看来，构建人类命运共同体，让高校之间进行和谐的相互帮助，正是丝路高校联盟的宗旨所在，也是这一联盟在国际社会上备受瞩目的原因。

正因如此，丝路大学联盟给原本没有机会在国际舞台上展示自己的欠发达国家高校一个国际交流的机会和平台，联合国教科文组织也将丝路大学联盟设定为国际工程教育培训基地。

王树国介绍，到现在为止，西安交通大学在联合国科教文组织和中国工程院的支持下，已经培养了丝路沿线国家的数千名学生，涵盖大数据、云计算、智能制造、生物医学等国际学术前沿领域。“我们期待着无论是哪个国家的民族精英，都能够为他们国家未来参与国际竞争合作贡献自己的力量。”

秉持着这样一种命运共同体的合作交流理念，王树国透露，今年不仅会在西安创建丝路国际学院，还将会跟在世界设计领域著名的意大利米兰理工大学合作成立西安交大米兰理工联合设计学院，共同打造设计领域的世界级品牌。

“不识庐山真面目，只缘身在此山中。”王树国用苏轼的两句诗来感叹这种合作，“当你跳出教育看教育，跳出国别看世界的时候，你突然发现，国家和国家之间，人群和人群之间，是命运共同体，大家相互之间是互相关联的。”

未来，王树国希望能有更多的高校加入到丝路大学联盟，通过文化的合作促进国际间人心相通，在丝路大学联盟的平台上追求人类命运共同体的共同目标。

编辑： 谭文婷