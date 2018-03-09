上官吉庆：当好关中平原城市群“群主” 让西北“龙头”扬起来
陕西头条特派北京记者 陈嘉伟 3月8日，在十三届全国人大一次会议陕西代表团开放日上，全国人大代表、西安市长上官吉庆在回答媒体提问时表示，西安在建设国家中心城市的过程中要正确处理把握好五个关系，真正让西安这个西北的“龙头”扬起来。
今年1月9日，国务院正式批复了《关中平原城市群发展规划》，明确了城市群的“五大发展定位”。作为关中平原城市群的核心城市，西安也被赋予了建设国家中心城市的重要使命。
上官吉庆说，西安被赋予建设国家中心城市的目标定位，是西安的一个重大历史机遇。西安将加快建设西部经济中心、对外交往中心、丝路科创中心、丝路文化高地、内陆开放高地和国家综合交通枢纽，加速推进大西安和国家中心城市建设。真正让西安这个西北的“龙头”扬起来。
西安作为中心城市是关中平原城市群发展的核心引擎和关键支撑。上官吉庆认为，在建设国家中心城市过程中西安还要正确处理把握好五个关系:
一是质量和总量关系:家底不厚、实力不强、腰杆不硬是西安的最大现实，因此必须在做大总量的同时有质量，在做有质量的前提下做大总量。
二是速度和效益的关系，要实现习近平总书记对陕西提出的追赶超越的目标要求，就必须保持相当的发展速度，在确保质量、效益、安全的前提下，能发展多快就发展多快。
三是经济和生态的关系，作为西北内陆城市，西安环境比较脆弱，环境制约是西安发展一个最大瓶颈，所以要牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，经济发展绝不能以牺牲环境为代价，绝不要带污染的GDP，要确保永续发展。
四是要处理好发展与民生的关系，要牢固树立以人民为中心的发展思想，不断做大经济蛋糕，让群众有更加充分的就业，有稳定增长的收入，让政府有更多的财力，办好民生实事，让老百姓有更多的获得感和幸福感。五是要处理好独善和兼济的关系，一枝独秀不是春，百花齐放春满园，西安作为关中平原城市群的“群主”，必须在做大做强自身的同时，充分发挥示范带动、辐射引领和服务保障的职能和作用，促进整个城市群的协调联动、共赢发展。
编辑： 谭文婷
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