法国著名汉学家白乐桑受聘为西北大学客座教授

郭立宏向白乐桑颁发西北大学客座教授聘书和校徽。（摄影：郝扶林）

在“中外文化名家对话”活动中，学者们为中华文化对外传播支招。

西部网讯（记者 彭芬） 今天（3月9日）下午，西北大学宾馆多功能厅内座无虚席，中外文化学者和师生齐聚一堂，法国著名汉学家白乐桑西北大学客座教授聘任仪式暨“侯外庐学术讲座”第122讲在这里举行。

法国国民教育部汉语总督学白乐桑受聘为西北大学客座教授

白乐桑是法国国民教育部首位汉语总督学、世界汉语教学学会副会长，他长期研究汉语言文化教学法，著有《汉语语言文字启蒙》、《说字解词》、《中法语言政策研究》等一百余部（篇）著作，曾获中国语言文化友谊奖、法国教育部学术棕榈司令勋章等。

西北大学校长郭立宏在致辞中对白乐桑担任西北大学客座教授表示感谢。他高度赞扬了白乐桑和法国汉语教师协会在推进法国和欧洲汉语文化教育方面的突出贡献，介绍了西北大学推进中外文化交流方面的举措和成绩。他相信这次思想和智慧的碰撞能为东西方文明的交流传播作出新的探索和贡献。

郭立宏向白乐桑颁发了西北大学客座教授聘书和校徽，并赠送了西北大学岳钰教授的甲骨文书法作品。

“相看”且“互鉴” 中外名家为中华文化对外传播支招

白乐桑作了题为“中华文化对外传播的问题与挑战”的学术报告。他在报告中以域外汉学家的视角，分析了汉语文化作为视觉型文明的独特性；从沟通交流、思维方式的接触、文化的接触三个层面，阐明了语言文化传播与学习的意义。

白乐桑引用自身学习汉语、推广汉语文化中的大量真实案例，阐述了“语言文字不只是工具”的观点。他还分析了中国文化对外传播实践中存在的障碍，并立足自身实践，提出了应对策略。

在随后举行的“中外文化名家对话”活动中，著名文艺评论家、文化学者肖云儒，长江学者特聘教授、西北大学中国文化研究中心执行主任李浩，著名翻译家、西北大学外国语学院院长胡宗锋，西安市作协副主席、鲁迅文学奖获得者穆涛以“通过‘相看’‘互鉴’，走向新‘轴心文明’时代”为主题，分别结合自身研究专长，阐述了对“中国文化异域传播的途径与回传”“东西方文明的交流互鉴”“孔子思想的域外传播”“人类文明的新‘轴心文明’”等话题的观点，并与白乐桑先生进行了深入交流。

编辑： 谭文婷