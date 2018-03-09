西安南郊一美容馆突然变成母婴店 老板难找钱难要

西安南郊一美容馆变成母婴店，老板难找钱难要。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 朱经纬）在西安南郊的小区门口，大伙都在寻找一个叫王刚的人，到底是怎么回事呢？

会员张女士：“当时拍着胸脯给大家说没问题，他给大家做担保，因为他就在小区住着呢。”

会员王女士：“（员工）穿着统一的制服然后跳舞，舞跳得也是非常整齐，给人的感觉也是非常的正规。”

诚信的邻居、正规的公司，正是因为这些原因，居住在西安南郊融侨欣苑的王女士和张女士分别向小区门口的这家美容会所充钱，成为了会员。

会员王女士：“当时送很多项目，我就存了两万。”

会员张女士：“我大概存了一万左右，卡里还剩了五千多。”

据两位会员说，这家店铺年前还正常营业，可年后再当大家来到会所时，尽管牌子还在，但一间已经搬空，而另一间已经成了新开的母婴用品店。而此时会员们再拨打老板王刚的电话时，电话已经无法接通了。

和王女士一样的，有着相同情况的人还不在少数。大家伙见面一合计，这位王刚老板所欠的会员充值的金额，至少在三四十万，并且现在人去楼空的情况，早在之前就有些端倪。

美容会所会员：“他跟我说他经营比较困难，能不能借两三万周转一下。”

美容会所会员：“说是从2月1日装修，到2月28日营业。老板每天站到门口，我们也都能看见，结果到点了，我看还是和之前一模一样。”

更让大家意外的是，除了美容会所的会员，店里的员工也被欠了钱。

美容会所员工：“我的是从十月份拖着，我的是欠了九千八百多，有的是欠了四千多，有的三千多。”

会员王女士说，不管咋样都希望店铺的老板王刚能出面给大家说清楚。目前，他们也打算联合店员向辖区的工商以及公安经侦部门报案，要回属于他们的钱。

会员张女士：“如果要是所有的美容院都是这样做的话，我们可能真的不敢去美容院了。”

记者也从陕西省消费者协会了解到，各类美容健身会所，办卡容易退卡难，也是2017年消费者投诉的七大热点之一。省消协也提醒电视机前的各位消费者，在类似的消费面前，擦亮双眼，不要被商家的花言巧语所欺骗。

编辑： 张娟