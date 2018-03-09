小作坊生产假冒伪劣保健品 线上销售获利被抓

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》）时下，很多人在微信朋友圈做起了生意，这些微商产品靠谱吗？今天（3月9日），西安中级人民法院审理了一起关于生产销售伪劣产品案件，朋友圈里看似光鲜亮丽的保健品却有可能出自一个毫无资质的小作坊。

公诉人：“被告人汤俊林为谋取非法利益，以假充真，生产、销售假冒报警品，销售金额191万余元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定。”

公诉人称，2015年初，被告人汤俊林从浙江买了整盒假冒成品香丹清牌珂妍胶囊、红阳牌盐藻软胶囊，并通过冒用他人信息开设的淘宝店铺进行销售。

之后，汤俊林的胃口越来越大，随后居然自己买原材料、自己包装，自己加工销售。当公安机关人员搜查窝点时，在现场居然发现了价值7万余元的假冒保健品，通过淘宝共计销售191万余元。

被告人汤俊林:“首先我认罪并伏法，在看守所，我反思了自己的罪行，不应该为了自己的的利益触犯法律，我十分后悔。”

被告人汤俊林现场认罪悔罪。而此案的另一位被告人马婷琦却表示了异议。

被告人马婷琦：“我有异议，在非法经营罪方面我有异议。”

原来，马婷琦通过淘宝搜索找到汤俊林的淘宝店，以某药品招商公司的名义买了46万余元的假冒保健品，并通过微信、电话进行二次销售。因而在被指控犯有非法经营罪。

公诉人：“把药品加价对外销售，然后收取药品款，这不是经营行为，这是什么？”

被告人马婷琦：“我……”

公诉人：“我再问你，药店有没有销售委托?有没有聘任协议？你有药品经营资质吗？”

被告人马婷琦：“我……”

随后被告人马婷琦表示将委托辩护人进行书面辩护，审判长表示此案将择期宣判。而对于时下热闹的微商生意，审判员也提醒微商从业者切勿成为销售三无产品的帮凶。

审判员戚利宾：“微商是市场经济的一部分，提醒相关从业人员提高守法意识，对生意的合法性有疑问，可以咨询专业人员，提防法律红线。”

编辑： 张娟