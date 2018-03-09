脱审中巴车变身“山寨公交” 涉嫌非法营运被扣

“山寨公交”被查，涉嫌非法营运。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 田啸天）今天（3月9日）西安未央交警大兴分队民警在西安北二环例行检查时，发现一辆中巴车正在上下人，打眼一看外观没啥异常，不过却被西安未央交警查出了问题。
交警：“驾照、行驶证拿来让我看一下。你这是干什么的车？”
驾驶员：“这是村里面的车。”
西安未央交警大队大兴分队民警肖飞：“走到西安北二环阁老门桥下，发现这辆车在上下人。检查车辆手续和驾驶员驾驶证情况，发现这辆车脱审。”
民警在辖区路段例行检查中，发现这辆中巴车逾期未审验，不仅如此这辆车咋看都像是一辆“山寨公交车”。民警感觉此车不对劲，就把驾驶员带回队里进一步询问。
民警：“谁买的车？”
驾驶员：“村民集资的。”
民警：“谁挑的头？”
驾驶员：“村干部，我是司机，具体我就不知道了。”
据驾驶员说，这辆中巴车是村里边的便民车，一个人收费一块钱。
驾驶员：“从村子里到鸵鸟王大厦，一天能跑十几趟，我跑了有一年多。”
民警：“车辆脱审你也不知道吗？”
驾驶员：“警察不查，我们就不注意这些。”
原来这车是西安阁老门村的便民车，不过也要合法上路啊，这一下子被打回了原型。
西安未央交警大队大兴分队民警肖飞：“行驶证显示使用性质是非营运，车却装了投币箱用来收费，就类似于‘黑’公交车。下周一准备让办案中队向运政移交，涉嫌非法营运。”
仔细看车辆从内到外，都显得很破旧，同样也存在很大的安全隐患，目前该车被暂扣，西安未央交警正在深入调查之中。
西安未央交警大兴分队队长田沛：“在以后的工作中，我们将严查、狠查，将交通事故隐患杜绝在萌芽状态。”
编辑： 张娟
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