求助！5岁男童肠坏死7米病危 巨额医药费愁坏家人

5岁男童肠坏死7米病危，巨额医药费愁坏家人。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 许萌）孩子都是父母的心头肉，父母最大的愿望就是孩子能够健康快乐的成长，可是，有一个5岁的男童因为肠坏死，他正在重症监护室里与病魔抗争，他的父母一直在在病房外陪着孩子。

患儿母亲张女士：“医生给拍了一个10秒的视频，我能看到孩子了。”

视频中5岁的孩子俊俊鼻子里正插着管子接受治疗，从孩子表情来看，十分痛苦。

患儿母亲张女士：“就希望孩子能快好起来。”

俊俊一家是渭南市邢家村人，就在3月4日晚上，本来活泼可爱的俊俊突然喊着肚子疼。

患儿母亲张女士：“去医院看病，医院直接给下了病危通知书，连夜转到西安儿童医院，孩子之前一直好好的，我都吓懵了。”

从医院出具的病情介绍来看，因为孩子肠坏死，医生已经在家属同意下进行了坏死肠管切除手术。

患儿母亲张女士：“说是7米的肠子，切后只剩一米了，算是给孩子保住命了。”

自从转院到西安市儿童医院后，孩子就一直在重症监护室里，孩子母亲只能是每天守在病房门口。

患儿母亲张女士：“我们一家都是农村的，他爸爸是厨师，我只是个服务员。”

孩子母亲说来到医院四天，医药费已经花了5万多，他们只能通过电视向好心人求助。

张女士电话：138-9254-9135

编辑： 张娟