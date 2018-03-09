咸阳18岁女孩贷款4万元整容 还未动刀就后悔

咸阳18岁女孩贷款4万整容，还未动刀就后悔。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 岳海云 徐娇）如今很多年轻人热衷于贷款分期消费，花明天的钱圆今天的梦。几个月前，一位来自咸阳三原县的18岁女孩欢欢，却在整形医院里选择了分期整容，脸上还没动刀，她就后悔了。

欢欢：“我朋友就是在那个医院做的，我陪她去复查，我也办了一个。”

见朋友割了双眼皮，欢欢也很心动，可这场心动过后，却是冲动和后悔。

欢欢：“分期每个月还两千多，我没钱还。”

去年12月10日，欢欢通过手机，为自己办理了总价四万元的整形手术分期贷款。原本第二天进行手术，可欢欢却不想做了。

欢欢：“我后悔了，我就没去。”

手术虽说反悔了，但贷款却已经生效了。记者注意到，在欢欢的手机记录里，每月两千多元的还款已经拖欠了三期。

欢欢的父亲：“昨天上海那边贷款的单位给家里打电话，孩子她妈接的，我才知道贷款四万元。”

欢欢的家人求助《都市快报》，希望能够尽快解决掉这件麻烦事。记者随后跟随欢欢来到了位于小寨附近的西安雁塔伊美尔门诊部。

整形医院表示，这笔价值四万元的整形消费他们在年前已经进行了终止，但由于欢欢一直没能结清信贷平台上的违约手续，贷款平台上显示，逾期56天，产生了违约金、逾期费用共计7666.14元。

在记者的协调下，这笔违约金降至两千七百多元，欢欢和家人同意支付这笔钱，结束这次不理智消费。

最终，经过记者的多方协调，信贷平台同意以较小的代价来结束欢欢这场因美丽而带来的麻烦，在这里我们想要提醒年轻人，虽说越来越多的东西都可以按揭消费，减小资金压力，但选择整形还是购物都需要理智，不能一时冲动。如果牵扯个人信用的贷款，还是要和家人商量，慎重再慎重。

编辑： 张娟