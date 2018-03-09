咸阳18岁女孩贷款4万元整容 还未动刀就后悔

咸阳18岁女孩贷款4万整容，还未动刀就后悔。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 岳海云 徐娇）如今很多年轻人热衷于贷款分期消费，花明天的钱圆今天的梦。几个月前，一位来自咸阳三原县的18岁女孩欢欢，却在整形医院里选择了分期整容，脸上还没动刀，她就后悔了。
欢欢：“我朋友就是在那个医院做的，我陪她去复查，我也办了一个。”
见朋友割了双眼皮，欢欢也很心动，可这场心动过后，却是冲动和后悔。
欢欢：“分期每个月还两千多，我没钱还。”
去年12月10日，欢欢通过手机，为自己办理了总价四万元的整形手术分期贷款。原本第二天进行手术，可欢欢却不想做了。
欢欢：“我后悔了，我就没去。”
手术虽说反悔了，但贷款却已经生效了。记者注意到，在欢欢的手机记录里，每月两千多元的还款已经拖欠了三期。
欢欢的父亲：“昨天上海那边贷款的单位给家里打电话，孩子她妈接的，我才知道贷款四万元。”
欢欢的家人求助《都市快报》，希望能够尽快解决掉这件麻烦事。记者随后跟随欢欢来到了位于小寨附近的西安雁塔伊美尔门诊部。
整形医院表示，这笔价值四万元的整形消费他们在年前已经进行了终止，但由于欢欢一直没能结清信贷平台上的违约手续，贷款平台上显示，逾期56天，产生了违约金、逾期费用共计7666.14元。
在记者的协调下，这笔违约金降至两千七百多元，欢欢和家人同意支付这笔钱，结束这次不理智消费。
最终，经过记者的多方协调，信贷平台同意以较小的代价来结束欢欢这场因美丽而带来的麻烦，在这里我们想要提醒年轻人，虽说越来越多的东西都可以按揭消费，减小资金压力，但选择整形还是购物都需要理智，不能一时冲动。如果牵扯个人信用的贷款，还是要和家人商量，慎重再慎重。
编辑： 张娟
娱乐在2017年李荣浩台北演唱会上偷亲杨丞琳，杨丞琳被亲到变形的表情被制作成表情包被大量转发，两人目前感情稳定。03-09
娱乐上海，林志玲为某品牌站台宣传，称央视春晚分会场节目：黄晓明、钟汉良、言承旭合唱的《龙的传人》表演很好。03-09
娱乐
自米兰时装周之后，许久没有公开露面的吴亦凡，今日在个人微博晒出两张在录音棚录制歌曲的照片，并调侃道“光有点暗 拍照的朋友 打光技巧了解一下”。03-09
娱乐由顾长卫导演执导，蓝盈莹、白客、曹骏等主演的青春爱情轻喜剧电影《遇见你真好》发布了定档海报与预告，影片将于3月29日与大家相约在春暖花开之际，03-09
娱乐截至今日，春节档合家欢巨制《捉妖记2》累积票房已突破22亿，位列中国电影票房总榜第9位，而《捉妖记》第一部以24.4亿的票房名列榜单第5。03-09
娱乐陈正道监制，柯孟融执导，任鹏编剧，董子健、钟楚曦、春夏主演的爱情喜剧《脱单告急》自定档4月20日后，再度发布“女生的秘密”版特辑。03-09
娱乐电影《起跑线》定档4月4日，发布定档海报和预告片。由萨基特·乔杜里执导，伊尔凡·可汗、萨巴·卡玛尔等主演，讲述一对印度父母给孩子择校的折腾经历。03-09
娱乐《厉害了，我的国》登陆全国院线。该片将党的十八大以来中国的发展和成就，以及“中国特色社会主义进入新时代”以纪录的形式呈现在银幕上。03-09
娱乐2018年3月7日，上海，蔡依林亮相机场。03-08
娱乐许久没有公开露面的吴亦凡，今日在个人微博晒出两张在录音棚录制歌曲的照片，并调侃道“光有点暗 拍照的朋友 打光技巧了解一下”。03-08
娱乐2018年3月7日，北京，前日俞飞鸿现身机场。03-08
娱乐3月6日，北京，孙怡从巴黎时装周观秀回国，获老公董子健甜蜜接机，两人一路撒狗粮，搂腰、搭肩，打打闹闹超甜蜜。03-07