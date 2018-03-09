榆林交警四项措施回应群众不满 将增加窗口推行延时服务

西部网榆林讯（记者 李明）3月8日，西部网报道了“榆林市政务中心交警办事窗口资源配置不合理，群众排队扎堆吐槽效率低下”的情况。今天（3月9日），针对报道内容，榆林交警支队专门制定了四项具体措施，通过优化窗口设置，推行延时服务等措施，切实提高服务效率，方便群众办事。
新闻回顾：“七个窗口两个忙一小时才叫10个号 群众吐槽榆林交警服务效率”
报道刊发后，榆林市交警支队组织了相关人员召开专门会议，通报了报道内容，启动了核查程序，并制定落实了相关改进措施。
榆林交警支队将切实提高服务意识，认真贯彻落实市委四届四次全会和全市深化“放管服”改革推进会精神，坚持以人民为中心，坚持以服务为根本，主动适应发展新要求和群众新需求，不断完善工作措施，切实让群众少跑路、快办事。
其次，调整优化窗口设置，将业务综合受理窗口由3个调整为5个，进一步增加业务受理能力，加快业务办理进度，最大限度缩短群众等候时间。同时，推行延时服务措施，对当天已通过叫号系统抽取排号的办事群众，实行延时服务，做到当天可以办结的业务，办结后再下班，避免群众来回奔波。
此外，榆林市交警支队将严格管理考核，进一步优化勤务模式、严格考勤和请销假制度，确保窗口服务不缺失、不间断；不断改进工作作风、严肃工作纪律，以严密的制度规范工作，以有力的监督约束行为，不断提升窗口服务公信力。
据了解，榆林市交警支队下一步还将根据群众业务办理实际需求，动态调整窗口设置，不断提升服务能力、提高服务效率，增加群众获得感。
编辑： 张娟
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