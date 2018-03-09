@所有音乐人 宝鸡面向全国征集“宝鸡之歌”

宝鸡原创歌曲大赛新闻发布会。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）“看中国，来宝鸡”，为进一步做好宝鸡城市新形象传播工作，3月9日下午，宝鸡市人民政府新闻办公室召开宝鸡原创歌曲大赛新闻发布会。西部网记者从新闻发布会上了解到，以传承宝鸡历史文化，弘扬宝鸡城市精神，展示新时代幸福宝鸡靓丽形象为主题的宝鸡原创歌曲大赛将于3月10日正式启动，面向全国征集“宝鸡之歌”。

此次大赛，以深入贯彻落实党的十九大精神为指导，是做好“看中国，来宝鸡”宝鸡城市新形象传播工作的重要举措，通过在全国范围内广泛征集和评选宝鸡原创歌曲，宣传宝鸡悠久历史文化，推广宝鸡优质旅游资源，传承宝鸡城市人文精神，打造宝鸡对外形象品牌，以文艺歌曲创作和比赛的方式，增强宝鸡城市自信和文化自信，为加快建设彰显华夏文明的历史文化名城和最具幸福感城市激发创造力、注入新活力、凝聚向心力。

宝鸡原创歌曲大赛由中共宝鸡市委宣传部、宝鸡市旅游发展委员会、宝鸡市文化广电新闻出版局主办。本次大赛征集活动从2018年3月10日开始至2018年7月31日截止。

大赛面向全国各地专业艺术院团、大专院校词曲作者和广大音乐爱好者征集作品，欢迎全国知名音乐家和在外宝鸡籍音乐人创作作品、参加大赛。作品为2015年以后创作的符合本次活动主题的歌曲。以传承宝鸡历史文化，弘扬宝鸡城市精神，展示新时代幸福宝鸡靓丽形象为主题，征集以表现宝鸡自然风光、山水胜景、历史文化为主要内容的歌曲作品。鼓励风格各异、形式多样的创作方式，要求作品内容健康向上，突出宝鸡地域特色。

本次大赛设一等奖1名，颁发奖金10万元；二等奖2名，各颁发奖金5万元；三等奖5名，各颁发奖金2万元；优秀奖10名，各颁发奖金1万元。以上奖金均为税前，并为一、二、三等奖颁发奖杯、获奖证书，优秀奖颁发获奖证书。

编辑： 张娟