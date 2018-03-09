榆阳区将举办铝及铝合金产业招商会 现正在报名

西部网榆林讯（记者 李明 通讯员 王森 俞阳萱）近日，记者从榆阳区政府办了解到，榆阳区计划于4月上旬召开铝及铝合金下游产业招商项目推介洽谈会，举办方诚邀各企业和各界有识之士参加。

据了解，本次铝及铝合金下游产业招商项目推介洽谈会由榆阳区人民政府主办，榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会、陕西有色榆林新材料有限公司承办。目前报名正在进行，举办方诚邀各企业和各界有识之士参加，联系电话0912-8186617。

近年来，榆阳区以六大园区为载体，着力打造煤化工、新材料、新能源、装备制造等产业，相继引入兖矿、华电、陕煤、有色、中盐、中能、华能、陕汽等大型企业项目100多个，总投资突破2000亿元，成为陕北国家级能源化工基地的核心区和榆林市千亿级镁铝产业规划的重要组成部分。

榆阳区将按照《榆林市千亿级镁铝产业规划》，围绕陕西有色榆林新材料有限公司年产60万吨电解铝项目，计划在金鸡滩循环经济产业园发展铝及铝合金下游加工产业，推动全区工业经济集群化、科学化、现代化发展。

编辑： 张娟