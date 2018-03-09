全省广播剧创作培训班开班 攀创作高峰推精品力作

3月9日，全省广播剧创作培训班在西安正式开班。
西部网讯（记者 彭芬 实习生 马晴茹）为深入学习贯彻党的十九大精神，落实习总书记关于文艺工作系列讲话重要指示，进一步提升我省广播剧创作整体水平，推动我省社会主义文艺事业繁荣发展，今天（3月9日），全省广播剧创作培训班在西安正式开班。
全省广播剧创作培训班开班 业内专家传经送宝
省新闻出版广电局电视剧处、省文联、省电视家协会相关领导，各市委宣传门副部长和文艺科负责人、各市广播电视台相关业务负责人、省内主要影视创作机构负责人参加培训。培训班特别邀请中国广播剧研究会副主席兼秘书长高坦，著名广播剧表演艺术家、黑龙江广播电视台调研员、国家一级导演王波作专题辅导。
受陕西省委宣传部常务副部长钟顺虎的委托，省文联党组成员、驻会副主席李仲谋在开班仪式上讲话。他强调，全省文艺战线要深化认识，高度重视广播剧的创作生产；以更大的决心、更有力的举措，推动广播剧创作；聚焦现实题材，浓墨重彩地反映新时代火热生活；提升原创能力，着力提高作品质量。
强力推动重点扶持 不断推出精品力作
近年来，陕西以重大文化精品项目扶持为抓手，精心策划、强力推动、重点扶持，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作，取得了丰硕成果。
秦腔现代戏《大树西迁》、话剧《麻醉师》荣获文华大奖和全国“五个一工程”奖；电视剧《大秦帝国•崛起》《长征大会师》《白鹿原》和《那年花开月正圆》等一批优秀剧目闪耀央视、卫视银屏，取得了社会效益和经济效益的双丰收；电影《塬上》荣获莫斯科电影节最佳外语影片——圣乔治金奖；长篇小说《装台》和纪实文学《中国动力》相继登上央视2015年、2016年“中国好书”榜；赵季平、崔炳元等一批艺术家的音乐作品多次登上人民大会堂、国家大剧院等最高艺术殿堂；陕西曲艺异军突起，备受关注，“陕派相声”叫响全国。
编辑： 肖昌希
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