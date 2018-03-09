8日12条留言有回复 108国道多处十字红绿灯已列入规划

3月8日，12条网友留言有回复。

西部网讯 鄠邑区韩西村违建为何无人管、秦都区清渭公馆改变供暖方式、镇安县八一村道路十多年未硬化……3月8日, 鄠邑区五竹镇委员会、秦都区陈杨寨街道办事处、镇安县交通运输局等7个党政相关单位回复了12条西部网网友留言。

鄠邑区五竹镇违建无人管

已约谈负责人并责令停工

2月20日，网友“老百姓”反映，我是鄠邑区五竹镇韩西村村民，2018年1月，我村村南七号路以西，在未经任何审批的情况下，沿七号路边建起一片钢结构厂房。我们向五竹镇政府反映，政府派人前往但未做任何处理，希望相关部门关注解决。

西安市鄠邑区五竹镇委员会回复：1月22日，我镇国土所巡查发现韩西村村南有人建钢构厂房，我镇工作人员立即进行制止并驱散施工人员。1月24日，我镇国土所对该违法建筑留置送达《责令停止土地违法行为通知书》和《责令改正违法行为通知书》, 2月24日，我镇对西安太达物流有限公司法人华栋当面约谈并责令其立即停止施工并办理相关规划建设和土地使用手续。

秦都区清渭公馆改变供暖方式

已免费为业主提供壁挂炉

1月23日，网友“娇娇”反映，秦都区清渭公馆在售房时承诺并与业主签订合同约定取暖方式为城市集中供热，但到第二个取暖季，开发商私自改为壁挂炉采暖方式，这与业主购房时的初衷完全不符，希望相关部门尽快责令其接通热力管道。

秦都区陈杨寨街道办事处回复：经了解，清渭公馆由强信地产开发建设，属于沣西新城热力公司集中供暖最北段，地产公司已于2017年12月26日向咸阳市沣河热力公司申请向集中供热，由于各种原因，暂不具备集中供暖条件，为了保证业主的冬季取暖问题，为每户业主免费提供了一个壁挂炉用于采暖。

镇安米粮镇八一村道多年未硬化

已纳入硬化路并上报

1月24日，网友“要致富，先修路”反映，我是镇安县米粮镇八一村一组村民，村子里一条公路十多年未硬化，一到夏季，雨水冲刷路面不忍直视，希望相关部门关注解决。

镇安县交通运输局回复：经调查，网友反映的是八一村一组通组入户道路，我局已纳入自然村通硬化路并上报市交通局，但目前省、市尚无政策，我局将积极与上级主管部门进行对接沟通，及早实现人民群众的深切期盼。

108国道鄠邑段多处十字未设红绿灯

已列入统一规划

2月26日，网友“木头树”反映，108国道经常有周至到西安的大巴车、大货车经过，过一号路十字路口也不减速，附近村民经过该路口的频次较高，发生事故概率较大，建议该路口设置减速带跟红绿灯。

西安市公安局鄠邑分局回复：该网友所反映的108国道管辖权归属西安市公路管理局。“在108国道鄠邑段多处路口（含此路口）安装交通设施”已被我局列入统一规划。近期，我局已就“在该路段安装交通设施”的施工申请向西安市公路管理局鄠邑区公路管理段报备，待申请获批且相关资金到位后，我局将立即组织实施。

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3月8日有回复:商洛市商州区等单位回复13条留言

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编辑： 沈晓芳