铜川瘾君子疯狂盗窃电动车，拆解变卖为筹毒资。
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 郭刚华）今年铜川警方不断接到群众报案，称电动车和摩托车被盗。经过侦查，警方终于锁定了三名犯罪嫌疑人，成功打掉一摩托车盗窃团伙，破获系列电动摩托车被盗案，现场查获被盗摩托车4辆。
去年11月份，铜川市公安局青年路辖区发生多起摩托车被盗案件。经过侦查，民警发现，这多起车辆被盗的时间都是在凌晨两点到五点之间，由于嫌疑人作案手法娴熟，反侦察意识较高，给案件的侦办带来困难。
铜川市公安局青年路派出所民警张昌亮：“从其中一起案件中，发现有视频监控，我们进行了认真的分析研判，从视频监控中发现，犯罪嫌疑人将摩托车推向了一个区域，而且我们从十几起案件中分析研判到，这些案件集中发生在史家河这片区域当中，由此我们推断嫌疑人有可能在这段区域当中居住藏匿。”
从监控视频中记者可以看到，犯罪嫌疑人凌晨盗窃一辆电动车后，间隔不到十分钟，又再次返回盗窃。民警锁定了犯罪嫌疑人的活动范围，在事发地附近开始大量的摸排走访，在走访过程中，附近群众提供了一条重要线索。
铜川市公安局青年路派出所民警张昌亮：“在一个废弃的窑洞小院内，有三名可疑的中年男子，经常推着摩托车来来回回的走动，在三名可疑男子居住的地方进行蹲守，截止到中午的时候，我们发现其中一名主要的犯罪嫌疑人。我们果断出击，将在此居住的一名主要犯罪嫌疑人进行抓获。”
随后，民警在犯罪嫌疑人的住所发现了大量的电动车、摩托车零件。
铜川市公安局青年路派出所副所长张杨：“咱们经过检查发现，被盗电瓶摩托车的电瓶已经全部被拆卸下来，现场有完好的四辆，在另外一间要洞内，咱们发现了大量被拆解的电瓶摩托车的碎片，目前已经无法准确的计算，有多少辆电瓶摩托车被他们偷盗回来进行了拆解。”
据了解，三名犯罪嫌疑人白某、李某、赵某为吸毒前科人员，为筹集毒资才疯狂盗窃电动车。目前，此案正在进一步侦办之中。
编辑： 高政超
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