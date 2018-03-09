全国政协十三届一次会议举行大会发言 张道宏委员为环保建言

张道宏进行大会发言。

西部网讯（特派北京记者 李媛） 全国政协十三届一次会议第二次全体会议（3月8日）上午在人民大会堂举行。13位来自不同界别的全国政协委员走上主席台，就经济建设和生态文明建设进行大会发言。全国政协委员、民盟中央副主席、陕西省政协副主席、民盟陕西省委会主委张道宏发言主题为：《久久为功 打赢蓝天保卫战》，建议加强治污减排技术研发支持，强化依法治霾。

“人努力”才是治霾的根本立足点

张道宏说，经过治理，我国环境空气质量有了明显改善，至去年底，重点地区细颗粒物（PM2.5）平均浓度下降30%以上，灰霾天气出现频次和覆盖范围也开始减少。“这一成果来之不易，首先是‘人努力’，详细的逐年减排方案非常有效，源头减排工作做得细、做得实；其次是‘天帮忙’，北风较前几年频繁，没有出现超常的静稳天气过程。”

张道宏说，当前我国各类大气污染物排放的总量，仍处在世界前列；虽然PM2.5的污染趋势初步得到控制，但距离整体达标仍有较大差距，治理压力尚未缓解。 “天帮忙”的气象条件固然重要，“人努力”才是治霾的根本立足点。

在张道宏看来，以“更有效率的源头减排”为重心，并集中力量解决冬季重污染问题，持之以恒，方能久久为功。

加强技术研发支持力度 强化依法治霾

张道宏建议，应坚持对于过剩钢铁产业等落后产能淘汰的力度，考虑我国天然气资源供应量的基础上，推行“煤改气”工程和其他替代性清洁燃烧技术的使用。

在针对性地研发大气探测设备、空气质量预警预报技术的同时，要大力支持不同行业大气粉尘、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等关键污染物减排技术；加大工业、机动车、散煤燃烧、餐饮等重要污染源的排放控制技术研究的支持力度；积极推广示范已有的成熟技术、加快规模化应用，为控制区域灰霾污染提供科学可行的技术解决方案。

张道宏建议，严格执行对油品质量与排放的全流程监管，严惩生产与销售不合格油品、机动车排放造假等行为，并纳入刑法，强化依法治霾。

在继续加强区域大气污染协同管控，制定逐年的区域大气治理综合性规划，强化地方政府行政问责管理同时，成立高校、研究院所组成的第三方独立评估机构，对不同区域的治理效果做出客观评估。

编辑： 钟莹