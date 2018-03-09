两会观点|陕西文化发展不仅靠好资源还要有好体制

刘宽忍认为发展文化不仅要有好资源还要有好体制。

贾平凹认为发展文化必须要出人才、出作品。

西部网讯（特派北京记者 陈嘉伟 赵昊 刘望）今年的政府工作报告中提到，要弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，培育和践行社会主义核心价值观。作为文化大省的陕西，如何走向文化强省？全国人大代表、陕西省政协副主席、陕西省文化厅厅长刘宽忍，全国人大代表、陕西省作家协会主席贾平凹认为，文化发展不仅要靠资源还要有好的机制，必须出人才、出作品。

发展文化必须要出人才、出作品

贾平凹认为，想要发展文化就是要出人才、出作品，“因为这个时代人才是最重要的，多出一些优秀的人才，出一些优秀的作品。现在上上下下都在鼓着劲，包括我在作协工作最盼望的就是出人才、出作品。”

刘宽忍认为，文化融合是一种趋势，陕西需要既热爱厚重的历史文化，又能和现代时尚相结合的人才。

近日，陕西歌手曹轩宾用陕西方言演唱的《别君叹》刷爆朋友圈，唱词结合了王维的《送元二使安西》，显得文化感十足。刘宽忍对此非常看好，“作为陕西培养出来的歌手，曹轩宾用流行音乐的方式，把陕西厚重的历史文化与现在年轻人的喜好相结合，这是很重要的，也是现在文化工作必须要推动的重点。”

陕西文化发展不仅要靠资源还要有好体制

贾平凹认为，陕西是一片神奇的土地，文化自信中的中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，陕西都有，而且更具特色。

“文化自信到底从哪来？我觉得就是把这‘三种文化’有机结合。陕西的土地上有这么丰富的东西，陕西的一代代作家也是写这个土地上的故事。为什么说作家一定要深入生活、扎根人民？现在提倡作家去挂职或者采风，采取各种方法深入生活，道理也是从这儿来的。”贾平凹说。

而刘宽忍认为，文化发展不仅要靠资源还要靠好的体制：“陕西是一个真正的文化资源大省，得天独厚，但我认为光有好的资源还不行，还要靠好的机制和好的体制整合。”

“发展文化事业，必须要按文化的规律、文艺创作的规律来制定政策。包括我们在文艺院团的改革中，不能搞一刀切，必须要尊重规律，才能繁荣陕西的文化事业。”刘宽忍说。

编辑： 钟莹